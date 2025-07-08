16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дисквалифицированный Владимир Писарский хочет тренироваться с "Крыльями Советов" В "Крыльях Советов" незаконно работал мигрант "Акрон" уступил тульскому "Арсеналу" Диана Шнайдер закончила выступление на Уимблдоне в паре Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025

Спорт

Спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет 5-7 ноября в Самаре

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Форум "Россия — спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов и СМИ для обсуждения и решения ключевых вопросов развития спортивной отрасли в стране.

Вместе с форумом состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где подведут итоги работы и поставят новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России. Мероприятия форума пройдут на двух площадках: на "Солидарность Самара Арене" и во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

Форум "Россия — спортивная держава" станет площадкой для диалога и обмена опытом, выработки новых решений для укрепления спортивного суверенитета России и достижения национальных целей развития нашей страны", — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" 
Антон Кобяков.

XIII Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента РФ при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Подробную информацию об участии в мероприятии можно найти на сайте XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Андрей Куропаткин 04 октября 2024 05:40 В Самаре построят легкоатлетический манеж

Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.

Фото на сайте

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3