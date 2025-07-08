Спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет 5-7 ноября в Самаре

"Форум "Россия — спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов и СМИ для обсуждения и решения ключевых вопросов развития спортивной отрасли в стране.

Вместе с форумом состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где подведут итоги работы и поставят новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России. Мероприятия форума пройдут на двух площадках: на "Солидарность Самара Арене" и во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

Форум "Россия — спортивная держава" станет площадкой для диалога и обмена опытом, выработки новых решений для укрепления спортивного суверенитета России и достижения национальных целей развития нашей страны", — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

Антон Кобяков.

XIII Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента РФ при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Подробную информацию об участии в мероприятии можно найти на сайте XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".