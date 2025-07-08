Институт развития территорий и исторической среды Самарской области открыл ряд вакансий: перечень

Архитектура — это искусство формировать среду, в которой рождаются смыслы, сообщества и раскрывается потенциал территорий. В День архитектора, 7 июля, в регионе был создан Институт развития территорий и исторической среды Самарской области.
Институт развития территорий и исторической среды (ИРТИС — создан на базе АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области") — это междисциплинарный центр развития территорий, работа которого нацелена на формирование новой культуры проектной деятельности и открытой коммуникации между агентами территорий.
Деятельность Института определяет качество перемен для городских и сельских территорий — от жилых районов и общественных пространств до исторических поселений, объектов наследия и облика среды.
Направления работы:
- агломерационное развитие и мастер-планирование;
- комплексное развитие территорий;
- работа с историческими поселениями и объектами наследия;
- городская среда и облик города;
- социокультурное программирование,
- "цифровой двойник" региона.
Институт учрежден при министерстве градостроительной политики Самарской области.
Перед командой Института стоят задачи и проекты различного масштаба, поэтому команда растет и собирает единомышленников: "Мы хотим использовать синергию компетенций для раскрытия потенциала региона и ищем специалистов с опытом в разных областях — мастер-планирование, комплексное развитие территорий, работа с наследием, городская среда, социокультурное программирование, кадастр и землеустройство, транспортное и цифровое моделирование. В своей работе мы опираемся на горизонтальные связи и честную обратную связь. Ценим критическое мышление, умение работать в команде, а еще — личную харизму и чувство юмора".
Сейчас в институт открыты вакансии в несколько отделов:
01 В отдел мастер-планирования и агломерационного развития:
— эконом-географ;
— градостроитель-урбанист;
— архитектор-градостроитель;
— архитектор-аналитик.
02 В отдел развития территорий исторических поселений:
— архитектор-аналитик;
— архитектор.
03 В отдел комплексного развития территорий:
— архитектор-аналитик;
— архитектор-визуализатор;
— дизайнер-верстальщик.
04 В отдел по работе с городской средой и обликом города:
— главный архитектор-градостроитель;
— архитектор;
— ландшафтный архитектор.
05 В отдел социокультурного программирования:
— ведущий социальный исследователь;
— социальный исследователь-методист;
— аналитик-специалист по работе с большими данными.
06 В отдел исходно-разрешительной документации:
— эксперт инженерного обеспечения территорий.
07 В отдел цифровой трансформации и моделирования:
— специалист по цифровому моделированию.
08 В проектный офис:
— менеджер-координатор;
— графический дизайнер.
09 В PR-отдел:
— SMM-специалист;
— копирайтер;
— WEB-администратор.
Рассматриваются кандидаты с профильным образованием и опытом работы от года, интересом к урбанистике и развитию территорий.
"Предлагаем комфортные условия труда, офис в центре города (Станкозавод) и конкурентную заработную плату. Все подробности при личной встрече", — сообщают представители учреждения.
Резюме и портфолио можно направить по почте (с указанием в теме письма названия отдела и должности): razvsamara@yandex.ru или созвониться с HR-директором, Анной Александровной Егоровой по тел.: +7(937)170-67-37.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????