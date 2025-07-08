Институт развития территорий и исторической среды Самарской области открыл ряд вакансий: перечень

Архитектура — это искусство формировать среду, в которой рождаются смыслы, сообщества и раскрывается потенциал территорий. В День архитектора, 7 июля, в регионе был создан Институт развития территорий и исторической среды Самарской области.

Институт развития территорий и исторической среды (ИРТИС — создан на базе АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области") — это междисциплинарный центр развития территорий, работа которого нацелена на формирование новой культуры проектной деятельности и открытой коммуникации между агентами территорий.

Деятельность Института определяет качество перемен для городских и сельских территорий — от жилых районов и общественных пространств до исторических поселений, объектов наследия и облика среды.

Направления работы:

агломерационное развитие и мастер-планирование;

комплексное развитие территорий;

работа с историческими поселениями и объектами наследия;

городская среда и облик города;

социокультурное программирование,

"цифровой двойник" региона.

Институт учрежден при министерстве градостроительной политики Самарской области.

Перед командой Института стоят задачи и проекты различного масштаба, поэтому команда растет и собирает единомышленников: "Мы хотим использовать синергию компетенций для раскрытия потенциала региона и ищем специалистов с опытом в разных областях — мастер-планирование, комплексное развитие территорий, работа с наследием, городская среда, социокультурное программирование, кадастр и землеустройство, транспортное и цифровое моделирование. В своей работе мы опираемся на горизонтальные связи и честную обратную связь. Ценим критическое мышление, умение работать в команде, а еще — личную харизму и чувство юмора".

Сейчас в институт открыты вакансии в несколько отделов:

01 В отдел мастер-планирования и агломерационного развития:

— эконом-географ;

— градостроитель-урбанист;

— архитектор-градостроитель;

— архитектор-аналитик.

02 В отдел развития территорий исторических поселений:

— архитектор-аналитик;

— архитектор.

03 В отдел комплексного развития территорий:

— архитектор-аналитик;

— архитектор-визуализатор;

— дизайнер-верстальщик.

04 В отдел по работе с городской средой и обликом города:

— главный архитектор-градостроитель;

— архитектор;

— ландшафтный архитектор.

05 В отдел социокультурного программирования:

— ведущий социальный исследователь;

— социальный исследователь-методист;

— аналитик-специалист по работе с большими данными.

06 В отдел исходно-разрешительной документации:

— эксперт инженерного обеспечения территорий.

07 В отдел цифровой трансформации и моделирования:

— специалист по цифровому моделированию.

08 В проектный офис:

— менеджер-координатор;

— графический дизайнер.

09 В PR-отдел:

— SMM-специалист;

— копирайтер;

— WEB-администратор.

Рассматриваются кандидаты с профильным образованием и опытом работы от года, интересом к урбанистике и развитию территорий.

"Предлагаем комфортные условия труда, офис в центре города (Станкозавод) и конкурентную заработную плату. Все подробности при личной встрече", — сообщают представители учреждения.

Резюме и портфолио можно направить по почте (с указанием в теме письма названия отдела и должности): razvsamara@yandex.ru или созвониться с HR-директором, Анной Александровной Егоровой по тел.: +7(937)170-67-37.