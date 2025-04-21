"Это людей раздражает": почему самарцы недовольны новой застройкой

В Самаре много протестов по поводу нового строительства. Причина — в расслоении общества. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко.

"По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре Общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в интервью Волга Ньюс высказал мнение о строительстве небоскребов в столице региона.

"Мы видим много протестов по поводу нового строительства, а ведь 15-20 лет назад все считали, что стройка — это хорошо. Думаю, нынешнее раздражение жителей связано с расслоением общества. Необходимо выравнивание доходов населения, чтобы не 20% могли позволить себе новое жилье, а хотя бы 70%. Сегодня же, оценивая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке, люди видят недоступность новых домов для себя. И это их раздражает. Да, много застройки не спланированной, не обеспеченной инфраструктурой. Но даже если все это исправить, недовольство сохранится. Нужно правильно считывать сигнал: для большой части населения жилье становится недоступным", — заявил Олег Никитенко.

В то же время эксперт отметил, что когда стоимость недвижимости в городе низка, то и зарплаты соответствующие:

"Почему в Москве высокие зарплаты? Все понимают, что если платить меньше, люди не смогут оплачивать жилье и не будут переезжать в столицу. Поэтому рост цен на квартиры и увеличение доходов населения, в том числе в бюджетном секторе, должны происходить синхронно. И у нас есть резерв. Уровень цен на рынках жилой недвижимости в Казани и Нижнем Новгороде выше на 30-40%, а подушевой доход — всего на 10%".

Также в рамках интервью советник губернатора озвучил прогноз по стоимости недвижимости и рассказал о планах по застройке центра города. Полностью текст — здесь.