Проблемную долевку на ул. Садовой, 281 обещают достроить в 2026 году

Проблемную долевку на ул. Садовой, 281 в Самаре планируется достроить до конца 2026 года. Об этом в среду, 19 марта, сообщил министр строительства региона Александр Фомин в ходе заседания областного правительства.
Речь идет об одном из блоков ЖК "Кристалл". Строительство ЖК в 2003 г. начинало ООО "НТЦ "АСД", которое обанкротилось. Инвесторами была создана ассоциация обманутых дольщиков "128 квартал".
Как сообщил Александр Фомин, на "окончание строительства проблемного объекта" в бюджете региона заложено 560 млн рублей. Эти средства будут переданы "фонду обманутых дольщиков, который проведет конкурс по выбору подрядчика".
Планируется, что объект сдадут до конца 2026 года. Квартиры в нем получит 121 семья.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.