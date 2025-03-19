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Строительство Строительство и недвижимость

Проблемную долевку на ул. Садовой, 281 обещают достроить в 2026 году

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблемную долевку на ул. Садовой, 281 в Самаре планируется достроить до конца 2026 года. Об этом в среду, 19 марта, сообщил министр строительства региона Александр Фомин в ходе заседания областного правительства.

Речь идет об одном из блоков ЖК "Кристалл". Строительство ЖК в 2003 г. начинало ООО "НТЦ "АСД", которое обанкротилось. Инвесторами была создана ассоциация обманутых дольщиков "128 квартал".

Как сообщил Александр Фомин, на "окончание строительства проблемного объекта" в бюджете региона заложено 560 млн рублей. Эти средства будут переданы "фонду обманутых дольщиков, который проведет конкурс по выбору подрядчика".

Планируется, что объект сдадут до конца 2026 года. Квартиры в нем получит 121 семья.

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Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

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