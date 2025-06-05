Инспекторы "ЭнергосбыТ Плюс" выявили более 1000 многоквартирных домов с низкой готовностью к предстоящей зиме

При подготовке к отопительному сезону 2025–2026 гг. сотрудники тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" выявили в Самарской области 1129 многоквартирных жилых домов, несоответствующих требованиям для прохождения зимы.
Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" напоминают, что от качества подготовки внутридомовых систем к холодам напрямую зависит уют и комфорт жителей региона в будущем отопительном сезоне.
В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий, чтобы жители не страдали от холода или жары и не платили за излишнее тепло:
— проверить на прочность и плотность узлы ввода и систем отопления — иначе в отопительный сезон в доме может произойти порыв на трубопроводе;
— промыть и отрегулировать систему отопления — иначе нарушится режим циркуляции, и одна часть квартир может замерзать, а другая мучиться от жары;
— отремонтировать или заменить неисправное оборудование — иначе дом может остаться без отопления зимой на время ремонта;
— проверить состояние утепления здания — иначе тепла дому зимой потребуется больше;
— установить терморегулятор на линии горячего водоснабжения внутри дома — иначе в морозы из горячего крана будет поступать кипяток вместо воды безопасной температуры (60-75°С);
— установить или проверить работоспособность приборов учета — иначе начисления за отопление будут сделаны по нормативу, а это часто больше, чем на основании показаний приборов учета;
— погасить задолженность перед поставщиками коммунальных услуг — эти средства энергетики направят на приобретение топлива и расходы по эксплуатации оборудования ТЭЦ и теплосетей в отопительный период.
Энергетики отмечают, что с 2025 года любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании "Т Плюс" в оценочных листах.
"Жители должны знать, что комфорт в квартире во многом зависит от того, как управляющая компания подготовит дом к зиме. Индекс готовности, публикуемый в оценочных листах, должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В противном случае жильцы имеют право требовать от управляющей компании немедленного устранения замечаний", — уверен технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!