"Дом.РФ" требует 116 млн с "Кошелев-Проекта" за срыв начала освоения площадки в Калуге

Специализированный застройщик "Кошелев-Проект" сорвал сроки подготовки документации, необходимой для строительства в Калуге ЖК "Кошелев-Парк", пишет "Самарское обозрение".

3 февраля 2025 г. в арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление АО "Дом.РФ" к АО "СЗ "Кошелев-Проект". Финансовая организация требует взыскать с застройщика порядка 116,3 млн руб. неустойки по договору аренды от 2021 года. Как указано в судебных документах, из этой суммы 39,2 млн руб. — неустойка за нарушение сроков разработки, согласования и утверждения документации по планировке территории, а остальные 77,1 млн — неустойка за нарушение сроков получения разрешения на строительство "по 1 очереди объекта". Более конкретная информация о сути конфликта пока не раскрывается. В "Дом.РФ" сложившуюся ситуацию пока не комментируют — на запрос "СО" в компании не ответили. В самом СЗ "Кошелев-Проект" изданию сообщили, что речь идет о земле в пределах границ Калуги. "Договор, в рамках которого заявлено исковое требование о взыскании неустойки, заключен в отношении земельных участков, расположенных в черте населенного пункта г. Калуги, — комментирует генеральный директор компании Алексей Черников. — Нарушение сроков связано с градостроительной сложностью осваиваемой территории, необходимостью освоения смежных земельных участков и их частей для создания единого, комфортного для проживания жилого микрорайона, выявлением новых, не известных в момент заключения договора обстоятельств, значительно влияющих на сроки освоения территории".

Очевидно, речь идет о калужском ЖК "Кошелев-Парк". Осваивать земли в этом городе корпорация Кошелева начала еще с 2012 года. К настоящему моменту она успела возвести на юго-западной окраине Калуги малоэтажный микрорайон "Кошелев-Проект" на 460 тыс. кв. м жилья, а также жилой квартал "Бавария" и клубный квартал "Видный". Все эти объекты уже завершены. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Калуге СЗ "Кошелев-Проект" в настоящее время возводит только один объект — ЖК "Кошелев-Парк".

Какие конкретно причины привели к срыву сроков "Кошелев-Парка" на калужской площадке, пока неизвестно. По информации "СО", они могут быть связаны с прежней формой использования осваиваемой компанией земли. Еще с XIX в. прилегающая площадка находилась под ведением российских военных и вплоть до 1990-х годов была закрытой территорией.

В последние годы местные краеведы занялись активной борьбой за сохранение исторических зданий бывшего военного городка, акцентируя внимание на уникальной для России степени сохранности комплекса. "На данный момент здесь 12 оригинальных зданий, все они в свое время принадлежали военному городку. Часть из них передана в ведение города, часть остается за военным ведомством. В пяти домах живут люди, — рассказывал калужским СМИ в 2023 г. член региональной общественной организации "Союз краеведов Калужской области" и рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области Степан Волохов. — Сегодня такие городки полностью сохранились только в Калуге, Петергофе и Финляндии. В некоторых российских городах сохранилось буквально несколько подобных зданий в руинированном, заброшенном состоянии. А у нас в Калуге целый комплекс, утрачена только хозяйственная часть, сараи и погреба".

К настоящему моменту калужские краеведы уже начали проводить тематические экскурсии по территории военного городка. И высказали желание превратить его в музейный комплекс, если удастся найти для этого проекта инвесторов, готовых работать по схеме частно-государственного партнерства. Однако самая приоритетная задача для них сейчас — добиться включения зданий в реестр объектов культурного наследия. В случае если это удастся, проблемы "Корпорации Кошелев" с освоением участка и строительством "Кошелев-Парка" могут только усугубиться.

"Со стороны компании в адрес "Дом.РФ" многократно направлялись сообщения о препятствиях, затягивающих освоение территории, ликвидация которых находится вне компетенции застройщика. В настоящий момент документация по планировке территории находится на рассмотрении и согласовании в "Дом.РФ". СЗ "Кошелев-Проект" считает предъявленную в исковом заявлении неустойку необоснованной", — прокомментировал ситацию генеральный директор АО "СЗ "Кошелев-Проект" Алексей Черников.