Около "Самара Арены" планируют построить ЖК на 17 тысяч жителей

На территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", планируется строительство крупного жилого комплекса. Такие данные приводятся в сообщении регионального минтранса по итогам совещания по транспортной доступности этой территории, которое провел министр Сергей Карпов.
ЖК займет участок площадью более 50 га и будет рассчитан на 17 тыс. человек.
"При его возведении будут предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники", - сообщает минтранс, добавляя, что инициатором строительства выступила "одна из компаний-застройщиков".
Помимо Сергея Карпова в совещании приняли участие министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, представители администрации Самары и застройщика.
Указывается, что обсуждалась возможность связи территории новыми городскими маршрутами общественного транспорта, в том числе путем строительства к жилому району трамвайной ветки.
Также были подняты вопросы благоустройства и модернизации дорог на территории для обеспечения дополнительной связи жилого района с улично-дорожной сетью города. Эти работы планируется организовать в том числе силами застройщика.
Напомним, ранее о планах строительства ЖК в районе "Самара Арены" заявляло АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. ЖК "Арена Парк" на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в 2022 г. получил поддержку на общественных слушаниях по отклонению от параметров строительства. Тогда сообщалось, что на площади 9,3 га предполагается построить дома от семи до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также планировалось возвести отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.