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Строительство Строительство и недвижимость

Около "Самара Арены" планируют построить ЖК на 17 тысяч жителей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", планируется строительство крупного жилого комплекса. Такие данные приводятся в сообщении регионального минтранса по итогам совещания по транспортной доступности этой территории, которое провел министр Сергей Карпов.

Фото: Александра Ламзина

ЖК займет участок площадью более 50 га и будет рассчитан на 17 тыс. человек.

"При его возведении будут предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники", - сообщает минтранс, добавляя, что инициатором строительства выступила "одна из компаний-застройщиков".

Помимо Сергея Карпова в совещании приняли участие министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, представители администрации Самары и застройщика.

Указывается, что обсуждалась возможность связи территории новыми городскими маршрутами общественного транспорта, в том числе путем строительства к жилому району трамвайной ветки.

Также были подняты вопросы благоустройства и модернизации дорог на территории для обеспечения дополнительной связи жилого района с улично-дорожной сетью города. Эти работы планируется организовать в том числе силами застройщика.

Напомним, ранее о планах строительства ЖК в районе "Самара Арены" заявляло АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. ЖК "Арена Парк" на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в 2022 г. получил поддержку на общественных слушаниях по отклонению от параметров строительства. Тогда сообщалось, что на площади 9,3 га предполагается построить дома от семи до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также планировалось возвести отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр.

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