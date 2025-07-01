Самара присоединилась к Всероссийскому проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Всероссийский музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустил новую серию - "#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Поволжья!"

В рамках проекта в 14 регионах ПФО запишут семь уникальных музыкальных композиций в формате живого исполнения на фоне знаковых культурных, природных и этнографических достопримечательностей.

На этой неделе съемки пройдут в Самаре. Среди участников проекта: Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы "Ананасы", струнный квартет Anima Евгений Фомичев, ансамбль гитарной музыки "Резонанс", ансамбль народных инструментов "Волга-Фолк Бэнд".

"Проект направлен на укрепление межнациональных связей, сохранение культурного наследия, популяризацию народной музыки и развитие чувства сопричастности и гордости за родной край. Реализуется в сотрудничестве с проектом ДНК РОССИИ и отражает основные ценности Российской цивилизации. Огромную помощь оказывают аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО и администрации регионов", - рассказали организаторы проекта.

В основе проекта лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет нашей прекрасной страны.

Автор и руководитель проекта - Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер. Постоянный участник телевизионных шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души": "Я очень рад объехать с проектом "Музыкавместе" Приволжский федеральный округ. Главное, что я понял, - здесь живут очень талантливые люди. Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию. И я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасны Поволжье и люди, живущие в нем".