"Северсталь" завершила реновацию завода металлоконструкций в Череповце

11 марта 2025, Череповец — Компания "Северсталь" успешно завершила масштабную реновацию промышленного комплекса по производству металлоконструкций в Череповце стоимостью 1 млрд руб.

"Запуск производства металлоконструкций в Череповце отвечает нашей долгосрочной стратегии по укреплению позиций на этом рынке, развитию комплексных предложений для наших клиентов в ключевых отраслях экономики России и стран СНГ. Наши инвестиции в реновацию промышленного комплекса составили один миллиард рублей. Теперь оно обеспечено обновленной технологической цепочкой, которая включает современное оборудование для изготовления тяжелых и габаритных металлоконструкций сложной геометрии, а также необходимыми бытовыми условиями. Предприятие прошло все необходимые экспертизы и приступило к выпуску промышленных заказов. Первая тысяча тонн металлоконструкций востребована в реализации инвестиционного проекта "Северстали" в Череповце — строительстве комплекса по производству железорудных окатышей, демонстрируя возможности предприятия в обеспечении крупных инвестиционных проектов", — отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.

Реновация затронула всю производственную цепочку завода в Череповце. Была обновлена инфраструктура производственных помещений общей площадью 46 тыс. м², проведены диагностика и ремонт 29 мостовых кранов, установлено 11 единиц высокотехнологичного оборудования, а также запущены новые производственные участки сборосварки и окраски готовой продукции. Благодаря этому завод сможет расширить свой продуктовый портфель, освоив производство цилиндрических металлоконструкций и тяжелых сварных двутавров, востребованных в строительстве нефтегазовых объектов, уникальных коммерческих зданий и промышленных сооружений. Планируется, что после выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 30 тысяч тонн металлоконструкций в год, обеспечивая потребности самых требовательных клиентов.

Директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами "Северстали" Дмитрий Горошков отмечает, что завод металлоконструкций в Череповце играет ключевую роль в реализации стратегии лидерства компании на рынке металлоконструкций: "Реализация этого проекта позволит "Северстали" расширить производственные мощности и выпускать продукцию для коммерческого сектора и промышленных предприятий, включая нефтегазовую отрасль. Завод будет производить металлоконструкции высокой сложности, что соответствует стратегии компании по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. "Северсталь" фокусируется на таких перспективных секторах, как нефте- и газоперерабатывающая отрасль, где ожидается рост использования металлоконструкций. Это позволит удовлетворять потребности различных секторов экономики, что важно для реализации крупных инфраструктурных проектов. Реализация проекта укрепляет позиции "Северстали" как лидера в производстве металлоконструкций, позволяя ей эффективно использовать вертикальную интеграцию и расширять рыночные возможности".

Директор "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков отметил: "Наша стратегия направлена на обеспечение надежности поставок и оптимизацию строительных бюджетов наших клиентов. Благодаря открытию завода в Череповце, клиенты "Северстали" получают доступ к расширенному ассортименту продукции, изготовленной по современным технологиям и соответствующей самым высоким стандартам качества. Мы предлагаем передовые, экономически эффективные решения и предоставляем клиентоориентированный сервис, который включает в себя оперативную поддержку, гибкие условия поставок и индивидуальные решения для каждого клиента. Благодаря обновленным мощностям и мощностям наших партнеров, продуктовый портфель "Северсталь Стальные Решения" является самым широким на рынке, что позволяет нам удовлетворять потребности наших клиентов любого масштаба".

Компания "Северсталь" не только инвестирует в модернизацию производства, но и создает новые рабочие места для жителей Череповца. На обновленном заводе будет создано около 500 рабочих мест, а численность персонала уже превысила 170 человек. Особым спросом пользуются такие специальности, как газорезчики, электрогазосварщики и слесари по сборке металлоконструкций. "Северсталь" уделяет большое внимание социальной поддержке своих сотрудников, предлагая им расширенный пакет льгот и возможностей для профессионального развития. В частности, предприятие присоединилось к корпоративной программе "Для своих: с заботой о каждом", предлагающей сотрудникам ДМС, компенсацию здорового питания и "гибкие льготы" для спорта, медицины и других нужд.

Завод "Северсталь Стальные Конструкции" в Череповце станет важным звеном в цепочке поставок продукции для ключевых отраслей промышленности и внесет значительный вклад в развитие экономики Вологодской области за счет создания новых рабочих мест, внедрения передовых технологий и расширения налоговой базы региона. Это важный шаг в реализации национальных проектов по развитию инфраструктуры, жилья и промышленных объектов, в которых металлоконструкции играют ключевую роль, обеспечивая экономическую эффективность и технологическую совместимость. Модернизация и расширение производственных мощностей в Череповце и других регионах способствуют региональному развитию, стимулируя местную экономику и создавая новые возможности для роста и процветания.