Врача из Самарской области отправили в колонию за мошенничество

Клявлинский районный суд вынес приговор врачу районной больницы, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2022 г. жительница с. Камышла попросила врача помочь признать ее сына инвалидом. Обвиняемый обманул женщину, сказав, что может "решить вопрос" за 150 тыс. рублей.

При этом ранее врача уже судили за аналогичные преступления.

В этот раз суд назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима.