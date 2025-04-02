Бенефициар ТРК "Вива Лэнд" избавился от партнера в "Новом городе"

Владимиру Кузьмину, которому принадлежит 75% ООО СЗ ИК "Новый город", добился исключения из состава учредителей компании Разет Орцаевой с долей 25%. В конце марта арбитражный суд удовлетворил соответствующее требование Кузьмина.

Напомним, в 2024 г. в компании разгорелся корпоративный конфликт на фоне проблем с освоением земли в центре Самары. ООО СЗ ИК "Новый город" намерено застроить 125-й квартал в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. В 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминали близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку.

Тогда же оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства. На эти деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей. Однако программа расселения, как заявлял представитель "Нового города" в суде, не выполнена.

По результатам аудиторской проверки, которую провел "Рубин", выявлено нецелевое использование средств. Кредитор потребовал в суде вернуть вложенные деньги в размере почти 500 млн руб. и проценты. По этому делу решение пока не вынесено.

Одновременно Владимир Кузьмин добивался исключения Орзет Орцаевой из состава учредителей "Нового города", а также прекращения полномочий директора. Разет Орцаева подала встречный иск и настаивала на исключении партнера из состава участников ООО СЗ ИК "Новый город". Однако суд встал на сторону бенефициара ТРК "Вива Лэнд", но частично: Орцаева потеряла свою долю в 25%, но не лишилась должности директора.