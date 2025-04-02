Бенефициар ТРК "Вива Лэнд" избавился от партнера в "Новом городе"

Владимиру Кузьмину, которому принадлежит 75% ООО СЗ ИК "Новый город", добился исключения из состава учредителей компании Разет Орцаевой с долей 25%. В конце марта арбитражный суд удовлетворил соответствующее требование Кузьмина.
Напомним, в 2024 г. в компании разгорелся корпоративный конфликт на фоне проблем с освоением земли в центре Самары. ООО СЗ ИК "Новый город" намерено застроить 125-й квартал в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. В 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминали близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку.
Тогда же оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства. На эти деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей. Однако программа расселения, как заявлял представитель "Нового города" в суде, не выполнена.
По результатам аудиторской проверки, которую провел "Рубин", выявлено нецелевое использование средств. Кредитор потребовал в суде вернуть вложенные деньги в размере почти 500 млн руб. и проценты. По этому делу решение пока не вынесено.
Одновременно Владимир Кузьмин добивался исключения Орзет Орцаевой из состава учредителей "Нового города", а также прекращения полномочий директора. Разет Орцаева подала встречный иск и настаивала на исключении партнера из состава участников ООО СЗ ИК "Новый город". Однако суд встал на сторону бенефициара ТРК "Вива Лэнд", но частично: Орцаева потеряла свою долю в 25%, но не лишилась должности директора.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!