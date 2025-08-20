Тольяттинцу, который пытался доставить в Самару наркотики в бытовом обогревателе, вынесли приговор

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Тольятти. Его признали виновным по статье "Незаконный оборот наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере".

В декабре 2023 года мужчина и двое его знакомых похитили из тайника в Магнитогорске Челябинской области наркотики массой более 1,7 кг. Запрещенное вещество они спрятали внутри бытового обогревателя, который отправили в Самару посылкой через службу доставки.

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли доставку во время получения посылки в пункте выдачи заказов. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, тольяттинца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 3 месяца 13 дней.

Уголовное дело в отношении двух других участников группы выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного расследования.