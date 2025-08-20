16+
Грант "Агромотиватор" поможет ветеранам СВО начать свое дело в сельском хозяйстве

С 2026 г. в регионе начнут предоставлять гранты ветеранам и участникам СВО на развитие собственного дела в отрасли сельского хозяйства. На эти цели запланировано направить 21 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Поддержка предусмотрена в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Получателем гранта может стать гражданин Российской Федерации из числа ветеранов боевых действий специальной военной операции.

Особое внимание поддержке тех, кто защищает интересы нашей страны, уделяется по поручению Президента Владимира Путина. Важность оказания содействия в адаптации к мирной жизни неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев. Сейчас для участников и ветеранов СВО в Самарской области действует более 40 мер государственной поддержки.

Грант "Агромотиватор" поможет ветеранам СВО начать свое дело в отрасли АПК. Если проект победителя конкурса будет ориентирован на развитие животноводства, то размер гранта может составить до 7 млн рублей, на иные направления деятельности — растениеводство, овощеводство и переработку — до 5 млн рублей. За счет государства будет профинансировано 90% затрат. Реализовать проект предстоит в течение 18 месяцев со дня получения гранта.

За консультацией по возможностям получения грантовой поддержки по программе "Агромотиватор" ветераны специальной военной операции могут обратиться в подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области учреждение — ГБУ ДПО "Самара-АРИС".
Одним из тех, кто решил начать новую жизнь в сельском хозяйстве, стал Рашад Мусейб оглы Ахмедов — ветеран СВО. Он был мобилизован в октябре 2022 года. За мужество и отвагу в боевых действиях Рашад награжден медалями Министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции", "За спасение погибавших", а также медалью Суворова. После тяжелого ранения Рашад не может продолжать службу, но не сложил руки — теперь он хочет бороться за процветание родного края в новом качестве — как фермер.

ФОТО: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Я решил заняться разведением крупного рогатого скота мясного направления. Сейчас планирую получить профильное образование, чтобы грамотно выстроить бизнес. Зная, что государство поддерживает таких, как я, чувствую уверенность в завтрашнем дне", — поделился Рашад после консультации в "Самара-АРИС", где ему подробно рассказали об условиях получения грантовой поддержки.

Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
"По всем вопросам, связанным с получением государственной поддержки, всегда можно обратиться в центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров "Самара-АРИС". Наши сотрудники помогут собрать необходимый пакет документов по любому направлению господдержки и подготовить бизнес-план, в том числе и по программе "Агромотиватор", — рассказала Евгения Лазурченко, начальник отдела содействия развитию сельскохозяйственной кооперации.

За подробной консультацией о мерах господдержки ветеранам и участникам СВО в отрасли сельского хозяйства можно обращаться по адресу: г. Самара, ул. Металлургическая, 92, каб. № 218, а также по телефону: (846) 207-95-60 и электронной почте: ariskoop63@yandex.ru.

