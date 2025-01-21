У застройщика 125-го квартала разгорелся корпоративный конфликт

Владимир Кузьмин, которому принадлежит 75% ООО СЗ ИК "Новый город", потребовал исключить из состава учредителей компании Разет Орцаеву с долей 25%, а также прекратить ее полномочия в качестве директора.
ООО СЗ ИК "Новый город" выступает инициатором застройки 125-го квартала в Самаре, в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. В 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминали близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку.
Тогда же оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства. На эти деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей. Однако программа расселения, по словам представителей "Нового города", не выполнена.
По результатам аудиторской проверки, которую провел "Рубин", выявлено нецелевое использование средств. Кредитор потребовал в суде вернуть вложенные деньги в размере почти 500 млн руб. и проценты.
Разет Орцаев подала встречный иск, где потребовала исключить Владимира Кузьмина из состава участников ООО СЗ ИК "Новый город".
Вместе с тем ООО СЗ ИК "Новый город" продолжает бороться за право освоить 125-й квартал. Арбитражный суд повторно рассматривает иск застройщика к администрации Самары и на тот момент мэру Елене Лапушкиной. Таким образом компания добивается разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков под многоэтажную жилую застройку в Ленинском районе. По делу назначена экспертиза, которая должна установить, какая именно площадь территории находится в охранных зонах объектов культурного наследия, где запрещено строительство, а на какой площади возможно возведение домов.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.