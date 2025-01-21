У застройщика 125-го квартала разгорелся корпоративный конфликт

Владимир Кузьмин, которому принадлежит 75% ООО СЗ ИК "Новый город", потребовал исключить из состава учредителей компании Разет Орцаеву с долей 25%, а также прекратить ее полномочия в качестве директора.

ООО СЗ ИК "Новый город" выступает инициатором застройки 125-го квартала в Самаре, в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. В 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминали близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку.

Тогда же оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства. На эти деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей. Однако программа расселения, по словам представителей "Нового города", не выполнена.

По результатам аудиторской проверки, которую провел "Рубин", выявлено нецелевое использование средств. Кредитор потребовал в суде вернуть вложенные деньги в размере почти 500 млн руб. и проценты.

Разет Орцаев подала встречный иск, где потребовала исключить Владимира Кузьмина из состава участников ООО СЗ ИК "Новый город".

Вместе с тем ООО СЗ ИК "Новый город" продолжает бороться за право освоить 125-й квартал. Арбитражный суд повторно рассматривает иск застройщика к администрации Самары и на тот момент мэру Елене Лапушкиной. Таким образом компания добивается разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков под многоэтажную жилую застройку в Ленинском районе. По делу назначена экспертиза, которая должна установить, какая именно площадь территории находится в охранных зонах объектов культурного наследия, где запрещено строительство, а на какой площади возможно возведение домов.