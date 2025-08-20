16+
Общество

Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
22 августа филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в День государственного флага Российской Федерации.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00. 

На медиафасаде появятся надписи "22 августа — День Государственного флага Российской Федерации", флаг Российской Федерации и красочные переливы в цветах триколора.

Останкинская телебашня покажет праздничный ролик на фоне триколора.

В акции также участвуют башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля, Якутска и других городов.

