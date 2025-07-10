Проблему обманутых дольщиков в Самарской области собираются решить в 2027 году

В Самарской области остается 5 проблемных объектов жилищного строительства. О работе над ними во время пресс-конференции 10 июля рассказал глава регионального минстроя Александр Фомин.
"Есть некоторые технические сложности, но по всем объектам работа ведется. На Садовой-Вилоновской трудятся почти 100 человек. Прогресс виден невооруженным глазом. По ЖСК "Жасмин Дом" в Тольятти есть дорожная карта, по которой мы движемся. Решаются процедурные моменты", — рассказал Александр Фомин.
По его словам, в планах министерства — до конца 2026 года — второго квартала 2027 года постараться удовлетворить всех обманутых дольщиков и закрыть эту проблему в Самарской области.
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Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!