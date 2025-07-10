Проблему обманутых дольщиков в Самарской области собираются решить в 2027 году

В Самарской области остается 5 проблемных объектов жилищного строительства. О работе над ними во время пресс-конференции 10 июля рассказал глава регионального минстроя Александр Фомин.

"Есть некоторые технические сложности, но по всем объектам работа ведется. На Садовой-Вилоновской трудятся почти 100 человек. Прогресс виден невооруженным глазом. По ЖСК "Жасмин Дом" в Тольятти есть дорожная карта, по которой мы движемся. Решаются процедурные моменты", — рассказал Александр Фомин.

По его словам, в планах министерства — до конца 2026 года — второго квартала 2027 года постараться удовлетворить всех обманутых дольщиков и закрыть эту проблему в Самарской области.