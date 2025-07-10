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Строительство Строительство и недвижимость

Проблему обманутых дольщиков в Самарской области собираются решить в 2027 году

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области остается 5 проблемных объектов жилищного строительства. О работе над ними во время пресс-конференции 10 июля рассказал глава регионального минстроя Александр Фомин.

 "Есть некоторые технические сложности, но по всем объектам работа ведется. На Садовой-Вилоновской трудятся почти 100 человек. Прогресс виден невооруженным глазом. По ЖСК "Жасмин Дом" в Тольятти есть дорожная карта, по которой мы движемся. Решаются процедурные моменты", — рассказал Александр Фомин.

По его словам, в планах министерства — до конца 2026 года — второго квартала 2027 года постараться удовлетворить всех обманутых дольщиков и закрыть эту проблему в Самарской области.

 

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