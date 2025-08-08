"Пространство для жизни": застройщики получили поддержку Сбера на сумму более 34 млрд рублей

В 2025 году при поддержке Сбера в Поволжье в эксплуатацию ввели свыше 1.5 млн "квадратов" жилой площади. За шесть месяцев в рамках проектного финансирования застройщики Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей получили поддержку от Сбера на сумму 34.7 млрд рублей.

Благодаря программам кредитования за последний год в Поволжье введено в эксплуатацию 1.6 млн кв.м жилья. Кроме того, в настоящее время Сбер в семи регионах продолжает финансировать проекты по возведению жилой недвижимости — строится порядка 4,7 млн кв. м.

Напомним, что в конце 2023 года Сбер начал внедрять искусственный интеллект в процессы принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков. Благодаря применению AI Сбер выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления документов, — одобрение происходит за 3-5 дней.

Такими кредитами, одобренными с применением искусственного интеллекта, уже воспользовались сотни застройщиков по всей стране.