Сбер при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов

Сбер запустил платформу социальных налоговых вычетов. Сервис разработан в развитие установленного Федеральной налоговой службой (ФНС) России упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов — за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. Упрощенный порядок вступил в действие в этом году — за 2024 год физические лица впервые могут получить вычет без сбора документов.

Вычет распространяется на медицинские, образовательные, спортивные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 года россияне могут вернуть до 22 500 рублей за себя и до 16 500 рублей за обучение каждого ребёнка, по итогам 2025 года в связи с увеличением НДФЛ до 22% — до 33 000 рублей и до 24 200 рублей соответственно.

Платформа социальных налоговых вычетов Сбера — первая в России, которая в таком масштабе объединяет в едином контуре физических и юридических лиц. Она доступна всем розничным и корпоративным клиентам банка: через приложение СберБанк Онлайн и интернет-банк СберБизнес. Сервис полностью безопасен и бесплатен для частных и корпоративных клиентов банка.

Сервис разработан в ответ на запросы бизнеса. Сейчас компании, которые предоставляют медицинские, образовательные и спортивные услуги, стремятся упростить и ускорить процесс получения их клиентами налоговых вычетов. Подключение таких компаний к СберБизнес позволит перевести документооборот по налоговым вычетам в цифровой формат. Подготовка одной справки об оплате услуг в ручном режиме занимает в среднем 30 минут — теперь она мгновенно сформируется в СберБизнес. После этого достаточно согласовать отправку документа в налоговую службу. Юридически значимый электронный документооборот в процессе обеспечивает оператор ЭДО СберКорус.

Сейчас возможность подключить сервис в СберБизнес получили более чем 150 тыс. компаний с лицензиями на медицинские, образовательные и спортивные услуги. Благодаря подключению к платформе у компаний появится возможность распределять равномерно в течение года пиковую нагрузку, которая традиционно приходится на январь–март. При оплате услуг клиентом информация будет сразу поступать организации в СберБизнес. Платежи картами Сбера обрабатываются автоматически, другие способы оплаты можно внести вручную. Сервис минимизирует юридические риски и ошибки, потому что все суммы формируются на основе реальных транзакций.

С июля платформа тестировалась и дорабатывалась вместе с налоговой службой и сейчас она доступна всем клиентам Сбера. С 22 сентября 2025 года клиенты Сбера начнут получать уведомления по тем компаниям, которые уже подключены к сервису в интернет-банке СберБизнес — как за 2024 год, так и 2025 год.

Для физических лиц процесс также полностью оцифрован и автоматизирован. Клиент Сбера при оплате услуги компании получает уведомление о возможности получения вычета в приложении СберБанк Онлайн. Получив от клиента согласие на передачу данных, компания — поставщик услуги через СберБизнес подтверждает сведения о расходах клиента и отправляет справку в налоговый орган. Физическому лицу достаточно один раз согласовать в приложении передачу данных в ФНС — в дальнейшем это будет происходить автоматически. Весь процесс идёт через защищённые каналы Сбера. Налоговая служба после получения данных от компании проверяет информацию и подготавливает заявление в личном кабинете налогоплательщика. Затем налогоплательщик его подписывает в один клик, а налоговая служба предоставляет вычет в упрощённом порядке.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: "В масштабах страны социальный налоговый вычет способен сэкономить россиянам сотни миллиардов рублей. Но мы видим, что лишь небольшая доля граждан пользуется своим правом. Одних останавливает сложность оформления, другие не всегда помнят, в каких организациях в течение года оплачивали услуги, кто-то не хочет тратить время на сбор документов. А организации-поставщики услуг вынуждены тратить много часов на подготовку документов. Разработанная нами при поддержке ФНС платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизни миллионов россиян".