Банки Финансы

Безопасные расчеты в один клик: сервисы Сбера защищают бизнес и самозанятых

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда Сбера интегрировала сервис "Безопасные сделки" с использованием номинального счета на платформу для автоматизации отношений и расчетов с самозанятыми "Консоль.ПРО".

Теперь компании и предприниматели могут рассчитываться с самозанятыми за предоставленные услуги на платформе "Консоль.ПРО" быстро, безопасно и с минимальным количеством необходимых действий, используя сервис Сбера "Безопасные сделки". Это полностью цифровое решение на основе технологии Sber API, позволяющее гибко управлять выплатами на исполнителей.

Почему сервис выгоден всем?

Для бизнеса:

  • Автоматическая проверка статуса самозанятого — больше никаких рисков и штрафов.
  • Электронный документооборот и безопасные выплаты — все чеки и договоры в одном месте.
  • Снижение операционных издержек — меньше рутины, больше времени на развитие.
  • Расчеты с исполнителями через решение крупнейшего банка России.

Для самозанятых:

  • Мгновенная регистрация доходов в ФНС — никаких сложных отчетов.
  • Упрощенная работа с заказчиками — все расчеты прозрачны и защищены.
  • Контроль лимитов и юридическая поддержка — уверенность в каждой сделке.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Для нас цифровые решения — это не только про скорость и безопасность, но прежде всего про человека. Мы строим сервисы так, чтобы предпринимателю было проще развивать дело, а самозанятому — свободнее работать. В центре каждой технологии Сбера всегда остаётся человек и его потребности".

Михаил Провизион, сооснователь платформы Консоль:

"Сегодня в Москве и по всей России миллионы людей выбирают работу не по шаблону, а по интересам, по таланту, по своему графику. Сбер не просто поддерживает этот тренд — он его формирует. Через надежность, безопасность и простоту своих сервисов. Через технологии, которые реально помогают и сближают людей и бизнес. С помощью нашей платформы предприниматели и фрилансеры могут заключать сделки так же легко, как заказывают кофе через мобильное приложение".

