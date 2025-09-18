Глава областного минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря

В рамках реализации федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил с рабочим визитом компанию "ФСИ Аналитика" — одного из активных участников проекта, специализирующегося на производстве спортивного оборудования и инвентаря.

Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению эффективности его работы. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, повышение производительности труда является ключевым приоритетом для развития промышленного потенциала региона.

В ходе визита Денис Гурков ознакомился с производственными мощностями предприятия. ФСИ "Аналитика" более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Предприятие выпускает более 2 тысяч товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.

Внедрение бережливых технологий совместно со специалистами Регионального центра компетенций было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении "залеживания" полуфабрикатов.

"Особенное внимание было уделено оптимизации сборочно-упаковочного участка, где мы отмечали нехватку стандартов, несоблюдение приоритетов заказов и нерациональное использование оборудования", — рассказал главе областного минпромторга генеральный директор предприятия Александр Щелоков.

Денис Гурков высоко оценил вовлеченность компании в процесс преобразований. "В Самарской области много талантливых и динамично развивающихся компаний, и мы уделяем внимание каждому предприятию. Радует, что "ФСИ Аналитика" активно использует инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта. Это не только помогает им модернизировать производство, но и создает прочную основу для уверенного роста. Особенно отрадно, что компания совмещает работу над эффективностью с реализацией важных социальных инициатив", — отметил он.

Помимо работы над повышением производительности, "ФСИ Аналитика" вносит значительный вклад в социальную жизнь региона. Компанией был успешно реализован проект "Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!", направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции, получивших минно-взрывные травмы. В рамках этой инициативы команда ветеранов СВО "ЦСК ВВС — следж" была безвозмездно обеспечена всем необходимым инвентарем, включая специализированные сани для следж-хоккея собственного производства.

Федеральный проект "Производительность труда" нацелен на повышение конкурентоспособности самарских предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день более 200 предприятий Самарской области с совокупной выручкой 348 млрд рублей улучшили свои бизнес-процессы с минимальными финансовыми затратами.

Среднее время протекания процессов сократилось на 34%. Уровень выработки на предприятиях-участниках увеличился на 32%. Объем незавершенного производства снизился на 36%. Более 3400 сотрудников ведущих компаний региона прошли обучение методикам бережливого производства. Узнать подробности о национальном проекте можно на сайтах: производительность. рф и эффективность. рф