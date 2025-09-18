Эксперты Самарского РЦК подтвердят статус лидеров производительности на всероссийской школе тренеров в Москве

Тренеры Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области примут участие в VIII ежегодной Школе тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй." в Москве. Мероприятие, которое пройдет с 30 сентября по 2 октября 2025 года, соберет ведущих федеральных экспертов по бережливому производству для обмена передовым опытом.
РЦК реализует в регионе федеральный проект "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"). Центр предоставляет предприятиям-участникам бесплатный комплекс услуг: обучение сотрудников, консультационную и методическую поддержку, а также сопровождение проектов повышения эффективности. На сегодняшний день более 3400 сотрудников ведущих самарских компаний обучены тренерами РЦК.
Участие самарской команды в ежегодной Школе тренеров — это не просто визит, а демонстрация экспертного уровня региональных специалистов, подтвержденного на федеральном уровне. По итогам 2024 года Самарская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта по повышению производительности труда. Это достижение является прямым результатом работы высококвалифицированных тренеров РЦК и системной работы по поддержке промышленности, которую проводит правительство региона под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"Профессионализм нашей команды — ключевой актив региона. Ежегодно наши специалисты проходят обязательную сертификацию, подтверждая высочайший уровень компетенций в области бережливого производства. Именно они являются проводниками изменений на самарских предприятиях, и школа в Москве — это площадка для демонстрации наших наработок и обмена опытом с коллегами", — подчеркнул директор РЦК Константин Серов.
Эксперты РЦК обладают уникальным практическим опытом, который принес измеримые результаты предприятиям региона. Благодаря их работе 210 компаний Самарской области с суммарной выручкой 348 млрд рублей оптимизировали свои процессы. В среднем по региону это позволило:
- сократить время протекания процессов на 34%
- увеличить выработку на 32%
- снизить объем незавершенного производства на 36%
"Участие наших экспертов в конференции — это возможность не только перенять лучшие практики, но и заявить на федеральном уровне о доказавших эффективность самарских подходах. Те методики, которые мы будем представлять, уже апробированы и принесли реальную пользу экономике региона", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Подробнее о возможностях проекта для самарских предприятий можно узнать на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.
