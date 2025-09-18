16+
Экономика и бизнес

Эксперты Самарского РЦК подтвердят статус лидеров производительности на всероссийской школе тренеров в Москве

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Тренеры Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области примут участие в VIII ежегодной Школе тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй." в Москве. Мероприятие, которое пройдет с 30 сентября по 2 октября 2025 года, соберет ведущих федеральных экспертов по бережливому производству для обмена передовым опытом.

РЦК реализует в регионе федеральный проект "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"). Центр предоставляет предприятиям-участникам бесплатный комплекс услуг: обучение сотрудников, консультационную и методическую поддержку, а также сопровождение проектов повышения эффективности. На сегодняшний день более 3400 сотрудников ведущих самарских компаний обучены тренерами РЦК.

Участие самарской команды в ежегодной Школе тренеров — это не просто визит, а демонстрация экспертного уровня региональных специалистов, подтвержденного на федеральном уровне. По итогам 2024 года Самарская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта по повышению производительности труда. Это достижение является прямым результатом работы высококвалифицированных тренеров РЦК и системной работы по поддержке промышленности, которую проводит правительство региона под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Профессионализм нашей команды — ключевой актив региона. Ежегодно наши специалисты проходят обязательную сертификацию, подтверждая высочайший уровень компетенций в области бережливого производства. Именно они являются проводниками изменений на самарских предприятиях, и школа в Москве — это площадка для демонстрации наших наработок и обмена опытом с коллегами", — подчеркнул директор РЦК Константин Серов.

Эксперты РЦК обладают уникальным практическим опытом, который принес измеримые результаты предприятиям региона. Благодаря их работе 210 компаний Самарской области с суммарной выручкой 348 млрд рублей оптимизировали свои процессы. В среднем по региону это позволило:

  • сократить время протекания процессов на 34%
  • увеличить выработку на 32%
  • снизить объем незавершенного производства на 36%

"Участие наших экспертов в конференции — это возможность не только перенять лучшие практики, но и заявить на федеральном уровне о доказавших эффективность самарских подходах. Те методики, которые мы будем представлять, уже апробированы и принесли реальную пользу экономике региона", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Подробнее о возможностях проекта для самарских предприятий можно узнать на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

