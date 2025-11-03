Экономия на 350 млн: сколько россияне смогут сэкономить на скидках в ноябре

С 3 ноября на Авито проходит распродажа со скидками до 90%. В распродаже будут товары как от профессиональных, так и частных продавцов с высоким рейтингом. Результаты прошлой "Хватамбы" показали, что россияне сэкономили 350 млн рублей благодаря товарам со скидками.

В ноябрьской распродаже покупателям будут доступны новые и ресейл товары со скидками до 90%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести в пределах 100 рублей. Честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать "накручивания" цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Одной из тем распродажи станет "ностальгия". Это товары 1980, 1990, 2000 и 2010-х годов, знакомые всем с детства, которые не только дарят нам теплые воспоминания, но и формируют эмоциональную составляющую в момент покупки. В этом разделе пользователи смогут найти ретро-гаджеты, винтажную электронику, одежду в стиле нулевых, предметы интерьера, аксессуары для автомобиля и многое другое. Так, модницы смогут купить себе джинсы клеш на низкой посадке, ценители нестареющей классики — Nokia 8800 и Nokia 6500, любители ретро снимков — многоразовый пленочный фотоаппарат Kodak, а еще аксессуары для дома и автомобиля. Для покупателей предусмотрены дополнительные предложения от продавцов и специальные условия доставки.

"Авито это уникальная по формату площадка. К нам приходят не только, чтобы просто купить или продать товар, но и пообщаться с продавцом — уточнить детали или возможность скидки. Распродажа — отличная возможность приобрести нужную или близкую сердцу вещь, как напрямую от продавца, так и с рук. На "Черной пятнице" пользователи найдут здесь уникальные предложения, которых нет больше нигде: от бытовой техники и гаджетов до дизайнерской мебели и одежды от локальных брендов", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж", промо и мотивационных программ на Авито.