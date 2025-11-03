В Промышленном районе Самары ограничат движение велосипедов и СИМ

На нескольких улицах Промышленного района Самары временно запретят пользоваться велосипедами и средствами индивидуальной мобильности в связи с проведением Международного форума "Россия — спортивная держава", сообщает городской департамент транспорта.

С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября ограничительная мера будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

по ул. Ново-Вокзальной, от ул. Нагорной до ул. Вольской;

по ул. Вольской, от ул. Ново-Вокзальной до ул. Александра Матросова;

по ул. Александра Матросова, от ул. Вольской до ул. Нагорной;

по ул. Нагорной, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

по ул. Ставропольской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

по пр. Юных Пионеров, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

по ул. Сердобской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной.

Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.

Напомним, на велосипедах и электросамокатах в дни проведения форума также нельзя будет проехать по ряду улиц в историческом центре.

Кроме того, в областной столице будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, а схему движения общественного транспорта скорректируют.

