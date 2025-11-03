16+
Общество

В Промышленном районе Самары ограничат движение велосипедов и СИМ

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На нескольких улицах Промышленного района Самары временно запретят пользоваться велосипедами и средствами индивидуальной мобильности в связи с проведением Международного форума "Россия — спортивная держава", сообщает городской департамент транспорта.

С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября ограничительная мера будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

  • по ул. Ново-Вокзальной, от ул. Нагорной до ул. Вольской;
  • по ул. Вольской, от ул. Ново-Вокзальной до ул. Александра Матросова;
  • по ул. Александра Матросова, от ул. Вольской до ул. Нагорной;
  • по ул. Нагорной, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
  • по ул. Ставропольской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
  • по пр. Юных Пионеров, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
  • по ул. Сердобской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной.

Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.

Напомним, на велосипедах и электросамокатах в дни проведения форума также нельзя будет проехать по ряду улиц в историческом центре.

Кроме того, в областной столице будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, а схему движения общественного транспорта скорректируют.

Также в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

