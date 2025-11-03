В Промышленном районе Самары ограничат движение велосипедов и СИМ

На нескольких улицах Промышленного района Самары временно запретят пользоваться велосипедами и средствами индивидуальной мобильности в связи с проведением Международного форума "Россия — спортивная держава", сообщает городской департамент транспорта.
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября ограничительная мера будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:
- по ул. Ново-Вокзальной, от ул. Нагорной до ул. Вольской;
- по ул. Вольской, от ул. Ново-Вокзальной до ул. Александра Матросова;
- по ул. Александра Матросова, от ул. Вольской до ул. Нагорной;
- по ул. Нагорной, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
- по ул. Ставропольской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
- по пр. Юных Пионеров, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;
- по ул. Сердобской, от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной.
Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.
Напомним, на велосипедах и электросамокатах в дни проведения форума также нельзя будет проехать по ряду улиц в историческом центре.
Кроме того, в областной столице будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, а схему движения общественного транспорта скорректируют.
Также в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно