16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом "ОДК-Кузнецов" возглавил Олег Выдумлев "Авито Недвижимость": 51% жителей ПФО продавали текущее жилье для покупки нового Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре Воронежская ГК "Развитие" откроет филиал в приобретенном с торгов самарском доме Юрина

Экономика и бизнес

Самарская область укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым. Делегация из числа представителей самарских компаний посетила Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Республику Крым. Цель — укрепление промышленного потенциала и установление кооперационных связей между предприятиями.

В ходе визита были организованы встречи в формате B2B с представителями органов власти и деловых кругов принимающих регионов. На переговорах стороны детально обсудили потенциальные направления сотрудничества, обменялись мнениями и наметили перспективные пути взаимодействия.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин отметил, что поездка была организована по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с целью налаживания контактов и создания точек кооперации между предприятиями Самарской области и новых территорий.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков обозначил ключевую роль промышленной кооперации в развитии экономики.

"Укрепление промышленных кооперационных связей между субъектами Российской Федерации и новыми территориями имеет решающее значение для их устойчивого экономического развития и интеграции в общероссийское пространство. Такая кооперация способствует укреплению производственных цепочек, диверсификации промышленности и расширению инвестиций, что особенно важно для реализации проектов импортозамещения и наращивания экспортного потенциала", — подчеркнул он.

Со стороны принимающих регионов также был выражен высокий интерес к сотрудничеству. Начальник управления промышленной политики и стратегического планирования Минпромторга Запорожской области Наталья Лысенко подтвердила взаимную готовность к продуктивному диалогу и рассказала о перспективах взаимодействия не только в промышленности, но и в сферах дорожной инфраструктуры, здравоохранения и благоустройства территорий.

По итогам серии встреч достигнуты предварительные договорённости о реализации совместных проектов. В кооперации заинтересованы как крупные промышленные предприятия, так и представители среднего и малого бизнеса Самарской области, работающие в отраслях машиностроения, строительства, производства медицинского оборудования, информационных систем и цифровых технологий.

Среди активных участников миссии — ОАО "Завод Продмаш", ТК "Универсал", ООО "БТС", ООО "Интеллектуальные системы", ООО "Арктик Инвестментс", АО "ДИАКОН-ДС", АО "ДИАКОН", ЗАО "Завод ЖБИ-8" и другие. Все компании выразили готовность делиться опытом и выстраивать партнерские отношения.

"Коллег из новых регионов заинтересовали возможности наших анализаторов, особенно в сфере КДЛ-диагностики, где еще не все лаборатории оснащены современным оборудованием. Мы готовы предложить эффективные решения по импортозамещению, а также организовать обучение и повышение квалификации для местных специалистов", — отметил представитель самарской компании по производству медицинского оборудования "ДИАКОН" Илья Руднев.

Проведенная бизнес-миссия заложила прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства между Самарской областью и новыми регионами России.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5