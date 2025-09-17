Самарская область укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом

Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым. Делегация из числа представителей самарских компаний посетила Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Республику Крым. Цель — укрепление промышленного потенциала и установление кооперационных связей между предприятиями.

В ходе визита были организованы встречи в формате B2B с представителями органов власти и деловых кругов принимающих регионов. На переговорах стороны детально обсудили потенциальные направления сотрудничества, обменялись мнениями и наметили перспективные пути взаимодействия.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин отметил, что поездка была организована по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с целью налаживания контактов и создания точек кооперации между предприятиями Самарской области и новых территорий.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков обозначил ключевую роль промышленной кооперации в развитии экономики.

"Укрепление промышленных кооперационных связей между субъектами Российской Федерации и новыми территориями имеет решающее значение для их устойчивого экономического развития и интеграции в общероссийское пространство. Такая кооперация способствует укреплению производственных цепочек, диверсификации промышленности и расширению инвестиций, что особенно важно для реализации проектов импортозамещения и наращивания экспортного потенциала", — подчеркнул он.

Со стороны принимающих регионов также был выражен высокий интерес к сотрудничеству. Начальник управления промышленной политики и стратегического планирования Минпромторга Запорожской области Наталья Лысенко подтвердила взаимную готовность к продуктивному диалогу и рассказала о перспективах взаимодействия не только в промышленности, но и в сферах дорожной инфраструктуры, здравоохранения и благоустройства территорий.

По итогам серии встреч достигнуты предварительные договорённости о реализации совместных проектов. В кооперации заинтересованы как крупные промышленные предприятия, так и представители среднего и малого бизнеса Самарской области, работающие в отраслях машиностроения, строительства, производства медицинского оборудования, информационных систем и цифровых технологий.

Среди активных участников миссии — ОАО "Завод Продмаш", ТК "Универсал", ООО "БТС", ООО "Интеллектуальные системы", ООО "Арктик Инвестментс", АО "ДИАКОН-ДС", АО "ДИАКОН", ЗАО "Завод ЖБИ-8" и другие. Все компании выразили готовность делиться опытом и выстраивать партнерские отношения.

"Коллег из новых регионов заинтересовали возможности наших анализаторов, особенно в сфере КДЛ-диагностики, где еще не все лаборатории оснащены современным оборудованием. Мы готовы предложить эффективные решения по импортозамещению, а также организовать обучение и повышение квалификации для местных специалистов", — отметил представитель самарской компании по производству медицинского оборудования "ДИАКОН" Илья Руднев.

Проведенная бизнес-миссия заложила прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства между Самарской областью и новыми регионами России.