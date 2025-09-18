Т2 начисляет кешбэк за оформление вклада в приложении

T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам получить кешбэк за открытие вклада в приложении компании: 1000 рублей за оформление вклада при активной подписке MiXX, 500 рублей — за вклад без мультиподписки. Начисление производится за каждый открытый договор, вне зависимости от банка, суммы и срока. Партнером программы стал маркетплейс Финуслуги от Московской биржи.

