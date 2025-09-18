16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 начисляет кешбэк за оформление вклада в приложении

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам получить кешбэк за открытие вклада в приложении компании: 1000 рублей за оформление вклада при активной подписке MiXX, 500 рублей — за вклад без мультиподписки. Начисление производится за каждый открытый договор, вне зависимости от банка, суммы и срока. Партнером программы стал маркетплейс Финуслуги от Московской биржи.

Фото: Shutterstock / Prostock-studio

Т2 начисляет кешбэк за открытие вклада в приложении оператора. При этом сумма возвращаемых средств зависит от того, активирована ли у клиента подписка MiXX. Абонент получит 1000 рублей кешбэка за все оформленные вклады, если мультиподписка активирована на момент открытия продукта, и 500 рублей — если MiXX не был подключен.

Начисление производится за каждый открытый договор независимо от банка, в котором продукт был оформлен, суммы и срока вклада. Средства будут начислены на административный баланс в течение 60 дней и смогут быть использованы только для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2025 года. Партнером является маркетплейс Финуслуги от Московской биржи.

