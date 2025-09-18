Т2 начисляет кешбэк за оформление вклада в приложении

T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам получить кешбэк за открытие вклада в приложении компании: 1000 рублей за оформление вклада при активной подписке MiXX, 500 рублей — за вклад без мультиподписки. Начисление производится за каждый открытый договор, вне зависимости от банка, суммы и срока. Партнером программы стал маркетплейс Финуслуги от Московской биржи.
Т2 начисляет кешбэк за открытие вклада в приложении оператора. При этом сумма возвращаемых средств зависит от того, активирована ли у клиента подписка MiXX. Абонент получит 1000 рублей кешбэка за все оформленные вклады, если мультиподписка активирована на момент открытия продукта, и 500 рублей — если MiXX не был подключен.
Начисление производится за каждый открытый договор независимо от банка, в котором продукт был оформлен, суммы и срока вклада. Средства будут начислены на административный баланс в течение 60 дней и смогут быть использованы только для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2025 года. Партнером является маркетплейс Финуслуги от Московской биржи.
Последние комментарии
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!