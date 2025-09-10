Все в онлайн: шопинг на маркетплейсах становится все более привычным для самарцев

Рост доли маркетплейсов до 30% возможен в течение 5-6 лет, считают в Минпромторге. При этом этот показатель может быть не окончательным. Летом 2025 года объем таких продаж в относительной величине был равен 15%. Популярность данных платформ связана с их удобством: в одном месте можно приобрести товары самых разных категорий.

Несмотря на то что маркетплейсы все еще конкурируют с офлайн-торговлей, их популярность в России продолжает расти. На эту тенденцию реагирует телеком-рынок — например, новую услугу запустил оператор Т2.

Благодаря предложению от оператора Т2 пользователи могут посещать маркетплейсы, не расходуя трафик пакета. В список сервисов входят Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито. Теперь абонентам Т2 не придется выбирать между просмотром каталогов и загрузкой видео — шопинг больше не учитывается при трате гигабайтов по тарифу.

Услуга предоставляется на открытых для подключения тарифах "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium и Black без увеличения абонентской платы. Как отмечают в компании, этот шаг стал ответом оператора Т2 на изменение потребительских привычек пользователей.

"Тренд на ускорение различных процессов, который задает ритм всей телеком-сфере, находит отражение и в обычной жизни. Именно это объясняет популярность маркетплейсов, предлагающих новый формат покупок без очередей и долгих поездок. Посещаемость таких площадок увеличивается в периоды распродаж или, как сейчас, на фоне старта нового учебного года. В эти дни активность наших абонентов на маркетплейсах возрастает, и мы уверены, что новая услуга станет для них полезной и своевременной", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.