Все в онлайн: шопинг на маркетплейсах становится все более привычным для самарцев

Рост доли маркетплейсов до 30% возможен в течение 5-6 лет, считают в Минпромторге. При этом этот показатель может быть не окончательным. Летом 2025 года объем таких продаж в относительной величине был равен 15%. Популярность данных платформ связана с их удобством: в одном месте можно приобрести товары самых разных категорий.
Несмотря на то что маркетплейсы все еще конкурируют с офлайн-торговлей, их популярность в России продолжает расти. На эту тенденцию реагирует телеком-рынок — например, новую услугу запустил оператор Т2.
Благодаря предложению от оператора Т2 пользователи могут посещать маркетплейсы, не расходуя трафик пакета. В список сервисов входят Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито. Теперь абонентам Т2 не придется выбирать между просмотром каталогов и загрузкой видео — шопинг больше не учитывается при трате гигабайтов по тарифу.
Услуга предоставляется на открытых для подключения тарифах "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium и Black без увеличения абонентской платы. Как отмечают в компании, этот шаг стал ответом оператора Т2 на изменение потребительских привычек пользователей.
"Тренд на ускорение различных процессов, который задает ритм всей телеком-сфере, находит отражение и в обычной жизни. Именно это объясняет популярность маркетплейсов, предлагающих новый формат покупок без очередей и долгих поездок. Посещаемость таких площадок увеличивается в периоды распродаж или, как сейчас, на фоне старта нового учебного года. В эти дни активность наших абонентов на маркетплейсах возрастает, и мы уверены, что новая услуга станет для них полезной и своевременной", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???