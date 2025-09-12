16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил продажи SIM-карт по модели многоуровневого маркетинга

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") начал тестировать продвижение телеком-продуктов по принципам многоуровневого маркетинга. Механика проекта предусматривает, что любое физическое лицо или самозанятый гражданин РФ может стать агентом по продаже SIM-карт Билайна и получать вознаграждение за подключение новых абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Система вознаграждений включает несколько элементов, например, за ежемесячные расходы подключенного абонента и разовую выплату за длительность "жизни" абонента. Согласно расчетам компании, один агент, реализующий порядка 20 SIM-карт ежемесячно, может заработать до 230000 рублей в течение года. Участники программы также могут привлекать других агентов, выстраивая собственную команду: агент получает до 10% от дохода агентов второго уровня и до 5% - от третьего уровня.

Для реализации на текущий момент доступны тарифы "Удобный", "Оптимальный" и "Для планшета". Все подключения осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства, включая проверку паспортных данных и идентификацию личности, а также соблюдение лимитов на количество SIM-карт на одно физическое лицо.

Проект ориентирован на привлечение агентов из числа сотрудников пунктов выдачи заказов, студентов, региональных предпринимателей, а также людей, уже вовлеченных в агентские каналы, например, в продажу банковских или страховых продуктов. Отдельный фокус сделан на малые населенные пункты, где традиционные каналы продаж ограничены.

"Мы видим устойчивый интерес к агентским продажам - особенно в регионах, где онлайн и розничные каналы не всегда покрывают спрос. Новая модель позволяет задействовать активное сообщество агентов, расширяя присутствие бренда и увеличивая проникновение телеком-услуг в стране", - прокомментировал Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна.

