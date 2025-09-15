16+
Надежный интернет и связь для стабильной работы: "билайн бизнес" представляет сервисы для устойчивой связи

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Современный бизнес немыслим без постоянного подключения к интернету: прием платежей, работа с онлайн-заказами, CRM-системами и ЭДО требуют стабильного канала связи. Однако мобильный интернет может периодически прерываться, что парализует все операционные процессы и ведет к потере прибыли. "Билайн бизнес" (направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой компании — от розничного магазина до пункта выдачи заказов.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Фиксированный интернет и Управляемый Wi-Fi для ваших клиентов и сотрудников

В качестве основной и самой надежной альтернативы мобильному интернету "билайн бизнес" предлагает проводной интернет. Это высокоскоростное и стабильное подключение по оптоволоконной линии, которое гарантирует отсутствие обрывов и позволяет работать в привычном ритме: беспрепятственно принимать оплаты картами, отпускать онлайн-заказы и работать в облачных сервисах. Но что делать с клиентами, которые, например, ожидают в вашем пункте выдачи заказов (ПВЗ) и не могут получить смс или войти в приложение? К решению можно легко и безопасно подключить опцию Управляемый Wi-Fi, обеспечив бесплатным доступом в интернет ваших посетителей и создав для них дополнительный комфорт.

Согласно внутренним статистическим данным Билайн, 79% компаний, подключивших интернет для бизнеса от Билайн, довольны качеством работ. Рекомендовать провайдера друзьям и знакомым готовы 63% опрошенных в рамках внутреннего исследования.

Фемтосоты: усиление мобильной связи там, где это необходимо

Для борьбы с главной проблемой мобильной связи — слабым или нестабильным сигналом внутри помещений — Билайн предлагает фемтосоту. Это компактное устройство, которое создает зону уверенного приема сотовой связи в местах, где его качество неудовлетворительно, например, в подвальных помещениях, офисах с плотной планировкой или торговых залах. Фемтосота эффективно усиливает сигнал, обеспечивая кристально чистую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет на частотах оператора. Это напрямую увеличивает возможности для бизнеса: вы никогда не пропустите звонок от клиента, а ваши сотрудники смогут бесперебойно принимать платежи через мобильные терминалы и оформлять заказы даже в условиях ранее недоступного покрытия.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес":

"Стабильный интернет и связь — это не опция, а основа современного бизнеса, напрямую влияющая на его доходность. Наши решения — проводной интернет, Управляемый Wi-Fi и фемтосоты — работают в комплексе, создавая цифровую среду, в которой компании надежно защищены от простоев. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на развитии своего дела, не отвлекаясь на проблемы со связью".

