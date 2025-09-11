Эксперты оценили покрытие телеком‑операторов в Самарской области

Компания Vigo — российский разработчик ПО для оценки и оптимизации качества сетей — провела исследование работы операторов связи в Самарской области. По результатам 17 млн измерений МегаФон лидирует по ключевым показателям — широте и качеству покрытия.

Для определения лидерства была использована методология Vigo Coverage Score. Она учитывает метрики по суммарному покрытию на территории, технологичность и качество покрытия, а также долю населения, которое имеет доступ к 4G. В целом эксперты оценили свыше 17 млн замеров в Самарской области, площадь которой составляет более 53 тысяч квадратных километров. По совокупности указанных параметров МегаФон занял первую строчку среди операторов по покрытию в 63-м регионе за II квартал 2025 года.

Тестирование учитывает замеры как в статичном положении, так и в движении по всей территории региона, включая густонаселённые города и сельскую местность. Параметры снимают в разное время суток, в частности — в период повышенной нагрузки на сеть.

Достижение такого показателя стало возможно благодаря непрерывному развитию телеком-инфраструктуры. В Самарской области только с начала года специалисты МегаФона построили и модернизировали более 130 объектов связи. Техническая служба улучшила покрытие и скорость мобильного интернета как в областной столице и других городах региона, так и в малых населенных пунктах 22 районов.

"Самарская область — особенный для компании регион. Это один из крупнейших рынков, где МегаФон занимает лидирующие позиции по объемам инфраструктуры и количеству абонентов. Именно здесь в числе первых тестируются и внедряются высокотехнологичные решения. Благодаря этому местные жители раньше многих в стране получают доступ к передовым сервисам — например, так произошло с технологией звонков VoLTE, — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников. — Поддерживать лидерские позиции — непростая задача, но мы постоянно работаем над совершенствованием сети: строим новые базовые станции, модернизируем существующие объекты связи и повышаем частотную эффективность".