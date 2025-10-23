ВТБ и MАХ дали советы по усилению защиты соцсетей

Эксперты ВТБ и MАХ рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере и предупредили о приемах социальной инженерии, которые активно используют злоумышленники.
Методы мошенников построены на попытке получить доступ в ваш аккаунт и выманить персональные данные. Под предлогом защиты от гипотетической угрозы злоумышленники запрашивают одноразовые коды из SMS, которые на самом деле предназначены для подтверждения действий в личных аккаунтах. Для этого они могут создавать панику и спешку, чтобы лишить пользователей возможности критически оценить ситуацию.
Для обеспечения безопасности своих средств и данных ВТБ и МАХ настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) для входа в аккаунт.
Можно также активировать в мессенджере "Безопасный режим" — набор настроек приватности в MAX, воспользовавшись которыми можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался. Безопасный режим автоматически активирует настройки, при которых найти и связаться с пользователем получится только в случае, если он и собеседник есть друг у друга в контактах в МАХ.
Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники — сайты и приложения банков и платформ.
Важно критически относиться к использованию мошенниками неофициальных терминов, таких как "аккаунт безопасности", которые предназначены для создания ложного ощущения угрозы.
Для оперативной блокировки мошеннических действий рекомендуется использовать встроенный инструмент МАХ — кнопку "Пожаловаться". Среди категорий жалоб можно выбрать раздел "Мошенничество". Все жалобы направляются в Центр безопасности платформы.
