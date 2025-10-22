Для покупок и пробежек: самарцы рассказали, что хотят видеть в "белом списке"

Главный цвет осени 2025 года — вовсе не золотой, а белый. Все из-за так называемого "белого списка" — это перечень приложений и сайтов, которые доступны абонентам даже при вынужденных ограничениях мобильного интернета. В Минцифры и раньше анонсировали, что этот список будет пополняться. И, кажется, мы дождались. В середине октября стало известно о грядущем включении в перечень новых сервисов.

Редакция Волга Ньюс и оператор Т2 решили поинтересоваться у жителей Самары, что лично они хотели бы видеть в "белых списках".

Алина, 26 лет:

"Для меня это в первую очередь спортивные приложения и счетчик калорий, которым я пользуюсь всегда, даже когда хожу на обед в рабочие дни. Конечно, всегда можно "держаться на морально-волевых", но всё же цифры помогают намного точнее отслеживать прогресс".

Людмила, 48 лет:

"Знаю, что маркетплейсы попали в список разрешенных сайтов. Было бы здорово, чтобы такие же возможности появились и у других небольших онлайн-магазинов. Там я покупаю, например, рассаду и удобрения".

Владимир, 41 год:

"В списках обязательно должны быть сайты транспортных компаний. Часто возникает необходимость приобрести билеты и оплатить проезд, когда наличных при себе нет".

С самарцами согласны и некоторые общественные организации. Например, "Общероссийское объединение пассажиров" обратилось в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с просьбой пополнить "белый список" транспортными приложениями.

Кроме того, горожане выразили желание пользоваться игровыми платформами, снова иметь возможность общаться на популярных форумах по интересам, заходить на платформы с трансляциями спортивных матчей.

Сайты, которые попадают в "белый список", проходят серьезную процедуру верификации. Процедура согласования обычно занимает немало времени, что сказывается на сроках обновления перечня. При этом техническое решение не противоречит мерам безопасности, из-за которых в регионах и вводятся ограничения мобильного интернета.

"Т2 внимательно относится к обратной связи от наших клиентов. В случае обновления "белого списка" наши технические возможности позволят оперативно открыть доступ к одобренным сайтам и платформам, чтобы опыт использования сети для наших абонентов был еще комфортнее даже в зонах действующих ограничений связи. Все необходимые сервисы начинают работать в автоматическом режиме, никаких дополнительных действий для этого не требуется", — рассказал директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.