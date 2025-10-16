16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать ИТ-таланты в регионе Авито внедрил генеративный ИИ в кибербезопасность "Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения ИТ-холдинг Т1: Мультиагентные системы — шаг к сильному искусственному интеллекту Т2 запускает новый бренд SafeWall — многоуровневую систему киберзащиты

ИТ Транспорт и связь

В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать ИТ-таланты в регионе

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26 октября в Новосибирске пройдет конференция "Импульс Т1", которая проводится ИТ-холдингом Т1 в городе уже во второй раз. На мероприятии обсудят систему подготовки инженерных кадров в регионе, качество инженерного образования и его соответствие запросам высокотехнологичных предприятий. Кроме того, внимание будет уделено вопросам привлечения талантливой молодежи в инженерные профессии и мерам по популяризации этих специальностей. Также будут рассмотрены государственная поддержка и инициативы, направленные на развитие инженерного образования.

В дискуссии примут участие ведущие специалисты и представители крупнейших ИТ-компаний, региональных органов власти и образовательных организаций. Для студентов и молодых специалистов будет организован хакатон, где они смогут применить свои знания на практике и получить рекомендации от экспертов.

Сегодня Новосибирск является одним из ведущих центров развития ИТ и искусственного интеллекта в России. Регион активно вкладывается в создание цифровой инфраструктуры: только расширение Технопарка Академгородка оценивается в 23 млрд рублей, в рамках которого строятся бизнес-инкубаторы, центры ИИ и лаборатории для разработки цифровых решений. По итогам 2024 года выручка резидентов превысила 60 млрд рублей, и около 40% компаний занимаются ИТ-направлениями, включая разработку ПО, системы ИИ и кибербезопасность.

"Импульс Т1" уже во второй раз собирает участников в Новосибирске. Т1 нацелен на развитие новосибирского инженерного сообщества и создает платформу для обмена знаниями и опытом среди специалистов. На конференции выступят эксперты Т1 и приглашенные гости:

  • Иван Пивоваров, ведущий специалист ИТ-холдинга Т1, расскажет, как искусственный интеллект меняет жизнь, работу и образование, а также почему владение ИИ становится ключевым навыком для специалистов на рынке труда.
  • Екатерина Мелентьева, директор по управлению персоналом Т1 Интеграция, обсудит будущее ИТ-профессий и ключевые компетенции специалистов в быстро меняющемся технологическом мире.
  • Алексей Бутырин, компьютерный инженер, сотрудник Политехнического музея, представит достижения советских конструкторов вычислительной техники и расскажет краткую историю компьютеров.
  • Евгения Дубинина, системный аналитик компании ИнфоТеКС, расскажет о том, как использовать аналитические техники для собственного карьерного роста;
  • Александр Голомазов, руководитель направления разработки Т1, поделится методами оценки разработки стартапов.

В программе предусмотрены доклады, мастер-классы, дебаты и Шоу безумных стартапов, а также ИТ-битва решений и дебаты Junior vs Senior, посвященные будущему ИТ-профессий и взаимодействию поколений в сфере технологий.

С 2022 года "Импульс Т1" вырос в масштабное событие, объединяющее экспертов из бизнеса, науки и государственного сектора. В 2025 году серия конференций охватит пять городов: после Нижнего Новгорода и Екатеринбурга участники встретятся в Новосибирске, затем в Минске, а завершится сезон мероприятий в Москве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2