Интернет

В Самарской области для абонентов МТС в период ограничения мобильного интернета стал доступен ряд важных онлайн-сервисов

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У абонентов МТС в регионе появилась возможность получить доступ к важным государственным сервисам, а также приложениям в период ограничения мобильного интернета.

Фото: предоставлено МТС

На сети МТС в Самарской области в пилотном режиме реализована возможность доступа к полезным интернет-ресурсам в условиях ограничений работы мобильного интернета, связанных с обеспечением безопасности. Решение позволит абонентам пользоваться важными для них интернет-платформами, получать доступ к необходимым услугам и оставаться на связи.

Список цифровых платформ был составлен на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов в России. С полным списком ресурсов, доступных в период ограничения мобильного интернета, можно ознакомиться на сайте МТС.

Для корректной работы онлайн-ресурсов в период ограничения мобильного интернета рекомендуется перезагрузить телефон в настройках авиа режима, а также отключить VPN, если он подключен.

