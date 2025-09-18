"Срочно пройди по ссылке": вспоминаем, как определить мошенника с первых строк

Эпоха вынужденных ограничений интернета вносит свои коррективы в наши привычки. Если раньше мы оставались на связи с друзьями почти 24/7, то сейчас чаще созваниваемся, а в остальное время нередко уходим в цифровой "детокс". Поэтому любые подозрительные сообщения, которые пришли якобы от друзей и знакомых, нужно воспринимать особенно серьезно.
Вместе с оператором Т2 вспомнили, какие мошеннические схемы часто используются в 2025 году. А заодно и повторили, почему не стоит даже сомневаться, что перед вами — аферисты.
"Привет, коллеги. Создал этот чат, чтобы оповестить о необходимости перевести архив сотрудников на электронные носители. Для доступа используйте официальный бот госуслуг, сейчас пришлю его вам".
У сервиса действительно есть цифровой помощник — робот Макс, но он находится непосредственно на самой платформе. Давление через якобы "босса" иногда лишает сотрудников осторожности. Разве начальник обманет? Но если вы общаетесь с мошенником, то он постарается вывести вас на фейковый бот и украсть секретный код.
"Ты такой классный! Давай сходим в театр! Кстати, вот эту постановку очень хвалят…"
История стара как мир, но еще действует. Подставные сайты очень похожи на настоящие, вот только спишут с вас не тысячу рублей за билет, а все, что есть на карте. У таких схем есть одна большая уязвимость — они работают только в переписке. Так что приглашение прогуляться в парке дополнительно защитит ваш карман и личное время. Ведь очень часто мошенники звонят и пишут из-за рубежа — в августе 2025 года Т2 зафиксировала пятикратный рост числа звонков злоумышленников с международных номеров.
Чаще всего такие звонки поступают с нумерацией Великобритании, далее с большим отставанием следуют Кипр, Мальта и Швейцария. Кроме того, в последние дни Т2 ежедневно блокирует более 24 млн дополнительных вызовов с подменой номера. Также оператор анализирует каналы доставки мошеннических сообщений и блокирует 3,6 млн SMS от мошенников в месяц.
"Привет! нужен человек на подработку. Просто лайкать фото и получать тысячу в день! Можно без образования"
Все чаще с предложениями сверхдохода мошенники обращаются к молодежи. Студенты боятся не найти работу из-за отсутствия опыта и соглашаются на сомнительные предложения. А потом их просят "оплатить регистрацию в системе" или "приобрести доступ к базе" — и на этом, как правило, все кончается. Заработает в этой схеме только один человек, и это не вы.
"Вы фигурируете в уголовном деле. Но если мы друг друга поймем, то у вас будет шанс обойтись без последствий"
Добрый и злой "полицейский" здесь соединяются в одном персонаже. Сначала идут угрозы и перечисление неприятных последствий, а потом — предложение "сотрудничать". Главные враги здравомыслия — это паника и страх, и именно их попытаются вызвать мошенники, используя схему с "сотрудниками МВД". Частое явление в таких переписках и звонках — спешка. Человека убеждают, что шансы на благополучный исход тают с каждым часом.
"Это ты на фото? Ужас, кто вообще такое выложил!"
И рука уже тянется, чтобы открыть прикрепленный файл. Но не надо так! Аферисты часто делают вид, что получатель скомпрометирован, ведь никому не хочется стать жертвой слухов и неприятных шуток. Внутри файла же, вероятнее всего, будет вирус.
Всегда помните, что дополнительный звонок близкому человеку может спасти от потери денег и вас, и тех, кто вам дорог. Важно не терять бдительность и не спешить с принятием каких-либо сомнительных решений.
"Мошеннические схемы в последнее время становятся всё изощрённее, они включают в себя методы социальной инженерии и серьезное психологическое давление. В Т2 принят целый комплекс мер для защиты абонентов, но безопасность всегда начинается с каждого из нас. Мы призываем клиентов быть бдительными, проверять любую информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. В случае угрозы абоненты могут обратиться на горячую линию 611 или в чат поддержки в мобильном приложении Т2, где их проконсультируют по проблеме и расскажут алгоритм дальнейших действий", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.
