В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь

В Октябрьском районе областной столицы построили дополнительные объекты связи. Оборудование обеспечивает покрытие LTE в заселенных жилых комплексах "Сокол" и "Логика". Помимо жилого сектора, улучшения затронули деловую застройку. В зону действия новых базовых станций МегаФона попали крупные бизнес-центры: "А-181", "Башня" и другие.
Объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах. Высокие частоты помогают достичь оптимальную ёмкость сети и скорость интернета до 120 Мбит/с, а средние и низкие — широкое покрытие и передачу LTE-сигнала внутри зданий. В результате позитивные изменения стали заметны в квартирах, офисах, а также на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки.
Октябрьский район — деловой центр Самары и лидер по количеству новостроек в городской черте. Активное развитие района требует непрерывного совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры. Рост жилой застройки и сезонные миграционные потоки создают повышенную нагрузку на мобильную сеть, что обязывает оператора регулярно мониторить ситуацию и оперативно усиливать инфраструктуру в местах растущего потребления.
"Осенью в Октябрьском районе значительно повышается нагрузка на сеть, особенно в рабочие дни. За первые недели сентября голосовой трафик здесь вырос на 21%, а объём переданных онлайн-данных увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом августа. Такая динамика вполне объяснима: тысячи людей, вернувшись из отпуска каждый день используют мобильную связь и интернет для рабочих целей — от общения с коллегами или работы с документами до проведения видеоконференций и решения других бизнес-задач", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
В осенний период максимальное количество звонков и трафика на территории Октябрьского района аналитики фиксируют в начале рабочей недели — понедельник и вторник. Самые низкие показатели наблюдаются в выходные дни, когда офисы закрыты. Летом ситуация меняется: активность использования мобильной связи возрастает к концу недели, при этом четверг становится наиболее загруженным днём.
Последние комментарии
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!