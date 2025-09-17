16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка Марина Ляшенко из ВСК рассказала о применении ИИ в службах клиентской поддержки — скорость обработки запросов растет более чем на 15% В Самарской области во время деловых онлайн-встреч стали чаще использовать ИИ-сервисы Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца 2025 В Поволжье стартовал акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса

ИТ Транспорт и связь

Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно исследованиям АРПП и РУССОФТ, примерно 40% общей выручки в инфраструктурном программном обеспечении совместно формируют 20 компаний, а сотрудничество в сегменте облачных сервисов обеспечивает лидерам ИТ-индустрии среднегодовые темпы роста более 60% за последние 4 года. Эти цифры доказывают, что рост национального ИТ-рынка, его устойчивость и технологическая независимость сегодня становятся возможны именно благодаря партнерским альянсам, синергии компетенций и кооперации на всех этапах создания продуктов.

Такие технологические продуктово-сервисные партнерства отвечают сложившемуся рыночному запросу на комплексные программно-аппаратные решения и подтверждают высокую востребованность интегрированных платформ на рынке. Об этом заявила директор партнерской сети вендора НОТА Юлия Ларина на ежегодной партнерской конференции НОТА.

По статистике АРПП и РУССОФТ, по итогам 2024 года в России реализация отечественных ИТ-решений и услуг выросла на 46,1%, достигнув рекордных 4,5 трлн рублей. Такой впечатляющий рост — самый высокий за последние годы — во многом стал возможным благодаря усилению партнерских альянсов.

Сейчас главными драйверами ИТ-рынка, по статистике ITFB и отраслевых ассоциаций, являются проекты в кибербезопасности, телекоммуникациях, автоматизации промышленности, облачных сервисах — отрасль демонстрирует среднегодовые темпы роста в 15-25%. Наибольший вклад в рост ИТ-рынка обеспечили отраслевые консорциумы и экосистемы партнерских решений, в частности, создающие ПО на базе современных отечественных ОС и СУБД.

ИТ-вендор НОТА инициировал стратегический альянс с архитектором комплексной кибербезопасности — группой компаний "Солар". Стороны интегрируют технологии комплексного анализа исходного кода продукта Solar appScreener в платформу разработки ПО "Сфера". Цель партнерства — предоставить заказчикам единый инструмент работы с кодом, включающим обеспечение безопасности проектируемых решений.

Еще одно знаковое для НОТА партнерство — с компанией Arenadata, ведущим российским разработчиком на рынке систем управления и обработки данных. Сотрудничество началось с проекта по обеспечению технологической совместимости еще в 2023 году, а в 2024 году компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевая инициатива — интеграция решений для управления данными Arenadata с корпоративным ПО НОТА. В 2024 году совместные решения позволили заказчикам получать современные инструменты хранения, обработки и анализа данных, работающие в защищенном контуре на российском стеке.

"Статистика подтверждает, что технологические альянсы и системное партнерство — фундамент конкурентоспособности ИТ-рынка в новой реальности. Для российских компаний партнерские стратегии становятся не только способом ускорения технологических разработок, но и условием масштабирования на фоне стремительно растущего спроса на национальные ИТ-решения. Результаты таких партнерств — ускоренная реализация импортонезависимых ИТ-проектов для телекоммуникационного, промышленного и финансового секторов", — комментирует Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5