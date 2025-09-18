Водитель "семерки" погиб, съехав с дороги в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 сентября, в Шигонском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"