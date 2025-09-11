Число заявок на Научную премию Сбера — 2025 выросло в три раза

На Научную премию Сбера в 2025 году поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем в прошлом году. Из общего количества 214 работ были распределены по трём основным номинациям. Ещё 76 заявок привлекли номинации для молодых учёных "AI в науке" за достижение выдающихся научных результатов с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций Премии.

В номинации "Физический мир", которая отмечает фундаментальные достижения в химии, физике, астрономии, технических науках и науках о Земле, поступило 77 заявок, а в "AI в науке. Физический мир" — 32.

В номинации "Науки о жизни", включающей биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, зарегистрирована 81 заявка. В "AI в науке. Науки о жизни" — 19.

В номинации "Цифровая вселенная", где отмечаются исследователи в области математики (в том числе — математических методов в экономике), компьютерных наук и информатики (включая искусственный интеллект, AI, и машинное обучение), зафиксировано 56 заявок. По направлению "AI в науке. Цифровая вселенная" — 25.

Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Анализ тематической направленности работ номинантов позволяет выявить ключевые исследовательские приоритеты. В основной номинации "Физический мир" лидируют фундаментальные проблемы создания новых материалов, физика конденсированных сред и физическая химия. В "Науках о жизни" доминируют физико-химическая биология, клиническая и фундаментальная медицина. Номинация "Цифровая вселенная" привлекла больше всего работ по математике, меньшая часть посвящена информатике, IT и вычислительным системам, включая AI.

В топе исследовательских предпочтений в номинации "AI в науке. Физический мир" — физическая химия, технические системы и процессы управления, физика конденсированных сред. В "AI в науке. Науки о жизни" тройка лидеров не изменилась: физико-химическая биология, клиническая и фундаментальная медицина. В номинации "AI в науке. Цифровая вселенная" преобладали работы в области информатики и искусственного интеллекта.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка:

"Кратный рост числа заявок говорит о доверии научного сообщества и развитии науки по всем трём векторам, на которых фокусируется наша премия. Особенно впечатляет активность молодых учёных, работающих на стыке областей. Работы поступили со всей страны, каждая из них — результат кропотливого труда. Так что сейчас нам предстоит сложнейшая задача — выбрать самых достойных. Имена новых лауреатов мы узнаем в конце года".

Напомним, что в трёх основных номинациях "Физический мир", "Науки о жизни", "Цифровая вселенная" награда присуждается учёным, работающим в России, за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений последних 10 лет и созданный задел будущих открытий. Премия является персональной — 20 млн рублей каждому лауреату.

Номинации "AI в науке. Физический мир"; "AI в науке. Науки о жизни"; "AI в науке. Цифровая вселенная" предусмотрены для молодых исследователей. На премию выдвигаются коллективы до трёх человек не старше 35 лет, которые за последние 5 лет совершили значимое научное достижение с применением AI. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн рублей и ещё 1 млн на облачные вычисления.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Номинировать учёных на Научную премию могут официально приглашённые Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные учёные, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Поступившие заявки оценивают независимые эксперты, а лауреатов определяет комитет, который состоит из авторитетных учёных, специалистов разных областей науки и представителей Сбера.

Сбер учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время её лауреатами стали 12 учёных, которые получили премиальный фонд на общую сумму 196,5 млн рублей. В номинации "Цифровая вселенная" лауреатами становились академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников, доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев. В номинации "Науки о жизни" — академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Полилов и академик РАН, доктор биологических наук Сергей Лукьянов. В номинации "Физический мир" — академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян, академик РАН, доктор химических наук Валентин Анаников, а также член-корреспондент РАН, доктор химических наук Евгений Антипов.

Первыми лауреатами в номинациях для молодых учёных "AI в науке" в 2024 году стали доктор химических наук Александр Квашнин и кандидаты физико-математических наук Марк Иванов и Алексей Коротин.