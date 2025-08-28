Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий

Простои на промышленном предприятии — серьезный фактор риска для бизнеса: от снижения выпуска продукции до срыва контрактных обязательств, средние потери от остановки критических ИТ-сервисов оцениваются в 2–10 млн рублей в час. При этом пороговый мониторинг нередко либо фиксирует сбой слишком поздно, либо выдает ложные срабатывания. Предприятия ищут способы выявлять отклонения на ранней стадии и понимать их потенциальное влияние на производственные процессы. О том, как такие подходы применяются на практике, рассказал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

Один из таких инструментов — интеллектуальный анализ событий (ИАС), который с помощью сервиса предиктивного мониторинга помогает специалистам ситуационных центров, отвечающим за обеспечение работоспособности ИТ-систем, выявлять в реальном времени скрытые зависимости между параметрами процессов и прогнозировать сбои с учетом сезонности и производственных календарей. По данным реализованных ИТ-холдингом Т1 проектов, применение технологии ИАС позволяет:

предотвратить до 80% инцидентов и сократить количество ложных оповещений до 98%;

выявлять аномалии в поведении ИТ-систем с использованием адаптивных моделей машинного обучения в реальном времени на основании истории за 90 дней;

прогнозировать возникновение сбоев до достижения статических порогов с учётом трендов, сезонности, производственных календарей, бизнес-факторов;

формировать рекомендации по устранению сбоев, инструкции по устранению неполадок.

Предиктивный мониторинг уже активно применяется в металлургии, энергетике, химической промышленности, машиностроении, добывающей и нефтегазовой промышленностях, в транспортной отрасли. Так, на металлургическом комбинате система помогла отказаться от закупки дорогостоящего оборудования за счет объективной оценки загрузки агрегатов, а на химическом заводе — увеличить выпуск продукции и снизить энергозатраты. На машиностроительном предприятии по производству автокомпонентов технология снизила процент брака, выявив, как внешние условия влияют на качество изделий.

"В промышленности, где остановка даже на несколько минут может повлечь значительные расходы, обеспечение бесперебойной работы производственных линий и ИТ-систем становится критическим фактором. Предприятиям важно не просто фиксировать уже случившиеся сбои, а выявлять предпосылки к ним заранее. Для этого нужны инструменты, которые анализируют метрики и логи в динамике, учитывают сезонные колебания, режимы работы оборудования и реальные производственные показатели. Такой подход позволяет специалистам ситуационных центров точнее определять причины неполадок и устранять их до того, как они повлияют на выпуск продукции или приведут к простою. ИАС способствует оптимизации процессов, сокращению простоев оборудования, обнаружению дефектов и брака, снижает затраты, выявляя избыточные расходы, а также разрабатывает стратегии для минимизации рисков, — отметил Сергей Голицын. — При этом ИАС интегрируется с существующими системами управления и легко адаптируется под специфику конкретного предприятия. Такой подход дает возможность бизнесу получать быстрый экономический эффект от внедрения — будь то снижение затрат на ремонт, оптимизация загрузки мощностей или повышение качества продукции. С ростом сложности инфраструктуры и объёмов данных предиктивный мониторинг становится неотъемлемой частью цифровой трансформации промышленности".