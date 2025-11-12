16+
Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech — стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Новые решения будут построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, технологий AI, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 AdTech — новый игрок на рекламном рынке. Технологический бренд Т2 представил директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков на девятом Национальном рекламном форуме в Москве. Он возглавил новое направление. T2 AdTech объединит как уже зарекомендовавшие себя на рекламном рынке продукты и технологии, так и новации.

В 2024 году Т2 приняла решение выйти на рынок AdTech и приобрела трех крупных игроков отрасли — Yabbi, Redllama и Plazkart. Бренд T2 AdTech — стратегическое направление, объединяющее активы всех четырех компаний на рекламном рынке, и новая экосистема, в которой телеком-инфраструктура и рекламные технологии будут работать в синергии. Основой подхода станут уникальная аудиторная платформа на базе Stable ID, передовые AI-решения и антифрод-технологии, а также доступ к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК "Ростелеком".

Т2 AdTech сфокусируется на трех ключевых векторах развития: создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении долгосрочных партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. Уже сейчас в рамках T2 AdTech клиентам компании доступны таргетированные размещения в TG Ads на основе сегментов больших данных от Т2, мобильный перформанс, data-аналитика online-to-offline, программатик-размещения и другие инструменты, позволяющие измерять реальный бизнес-эффект рекламных кампаний.

Анонсирование нового бренда Т2 прошло при участии одного из ведущих московских театров — "Мастерской Брусникина", которая традиционного экспериментирует с формами, жанрами и площадками. Сотрудничество "Мастерской" с Т2 — продолжение этой традиции.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech:

"Цель T2 AdTech — ответить на вызовы рекламного рынка, предложить игрокам качественные и масштабируемые решения. Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые рекламные коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории все сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения. Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение. Именно это знание позволит нам решать главный вызов современной рекламы — быть услышанной".

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Запуск T2 AdTech — это ответ на вызовы современного цифрового маркетинга. Мы объединяем силу уникальных данных телеком-оператора, антифрод-экспертизу и искусственный интеллект, чтобы помочь рекламодателям говорить с потребителями в нужное время и на правильном языке. Это усиливает релевантность коммуникаций, снижает издержки и повышает ROI. Мы анализируем данные на основе информации по 14 млн домохозяйств страны. А обновление профиля аудитории на платформе T2 AdTech происходит максимум через 300 секунд с момента совершения действия. Например, если кто-то заинтересовался шопингом, платформа сможет использовать эти данные максимум через пять минут. Для рынка это новый уровень прозрачности, омниканальности и доверия".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

