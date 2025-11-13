16+
Центр управления M2M "билайн бизнес" возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Центр управления M2M "билайн бизнес" возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
CMP-платформа Центр управления M2M от "билайн бизнес" заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). "Центр управления M2M" продемонстрировал высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Количество и разнообразие устройств, работающих на технологии Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) или межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M, то есть обмен данными между различными устройствами без непосредственного участия человека), постоянно растет, что приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации.

ИТ-маркетплейс CNews Market составил аналитический отчет о присутствующих на рынке отечественных решениях для управления M2M-устройствами. Рейтинг был составлен по методике анализа функционала платформ ключевых игроков, с учетом их технических характеристик, уровня функциональности, возможностей отчетности, безопасности и резервирования, а также качества поддержки пользователей.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных "билайн бизнес": "Для нас важно, что независимая оценка подтверждает технологическую зрелость нашей CMP-платформы. Сегодня рынок IoT требует широкого функционала платформ, где автоматизация, аналитика и безопасность работают как единое целое. Мы последовательно развиваем архитектуру "Центра управления М2М" в этом направлении и делаем сервис максимально прозрачным для клиентов. Лидирующая позиция в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении".

CMP-платформа "Центр управления M2M" от билайн бизнес используется в сферах транспорта, промышленности, энергетики, розничной торговли и других направлениях, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний поддерживаемых приборов и диспетчеризацию.

Благодаря широкому функционалу платформа позволяет удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т. п.), накапливать и анализировать данные, что не только позволяет клиентам снижать затраты на обслуживание и ремонт, но и помогает быстро среагировать и устранить аварийные ситуации.*

* Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

