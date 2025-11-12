В Самарской области число разговоров по телефону выросло на 27% - Билайн

Жители Самарской области в сентябре 2025 года совершили на 27% больше голосовых вызовов по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитал Билайн.
Так, один пользователь в среднем сделал пять вызовов, а средняя продолжительность звонка составила две минуты. На фоне интереса к голосовому общению Билайн запустил для новых клиентов бесплатную подписку на связь без абонентской платы bee START*, которая позволяет совершать бесплатные звонки внутри сети в любой регион России.
Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении sim-карты или ghb переходе в Билайн с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.
А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета** каждый месяц. Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета и, протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке bee.
В новости использованы обезличенные данные клиентов Билайна за сентябрь 2025 и 2024 годов.
* Би СТАРТ;
** Доступно только для клиентов, получающих новую sim-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP.
