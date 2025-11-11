16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперт Автотеки рассказал, можно ли покупать авто, который попадал в аварию ВСК: 82% россиян считает ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти Не только код: эксперты Авито приедут в Самару, чтобы рассказать о дизайне, исследованиях и креативе в IT ГигаЧат в айфоне: Сбер выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Минцифры Самарской области помогло оставаться на связи участникам форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках подготовки и проведения 5–7 ноября в Самарской области Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" операторы мобильной и фиксированной связи при организационной поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области обеспечили предоставление высокотехнологических телекоммуникационных услуг современного уровня и качества организаторам, участникам и гостям форума из 58 стран.

В первую очередь министерство провело работу по информированию операторов о необходимости расширения пропускной способности сетей связи без потери качества сигнала. Также была предусмотрена возможность дополнительного экстренного увеличения трафика мобильными операторами.

Благодаря проделанной работе, сети связи в период проведения форума функционировали в штатном режиме, без перегрузок.

Для оперативного управления задействованными силами и средствами, министерством на период проведения форума было обеспечено бесперебойное функционирование аппаратно–программного комплекса "Безопасный город" (БГ) Самарской области, в частности дополнительно развернуто семь рабочих мест АРМ-операторов БГ, которые взяли под контроль основные точки проведения мероприятий форума.

Министерством цифрового развития и связи было установлено 30 рамок безопасности на площади Куйбышева и 19 в отелях, где проживали участники.

Также министерство совместно с подведомственными учреждениями провело мероприятия по информационной безопасности и предупреждению последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области, задействованные в обеспечении работы международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30