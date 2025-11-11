Минцифры Самарской области помогло оставаться на связи участникам форума "Россия — спортивная держава"

В рамках подготовки и проведения 5–7 ноября в Самарской области Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" операторы мобильной и фиксированной связи при организационной поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области обеспечили предоставление высокотехнологических телекоммуникационных услуг современного уровня и качества организаторам, участникам и гостям форума из 58 стран.
В первую очередь министерство провело работу по информированию операторов о необходимости расширения пропускной способности сетей связи без потери качества сигнала. Также была предусмотрена возможность дополнительного экстренного увеличения трафика мобильными операторами.
Благодаря проделанной работе, сети связи в период проведения форума функционировали в штатном режиме, без перегрузок.
Для оперативного управления задействованными силами и средствами, министерством на период проведения форума было обеспечено бесперебойное функционирование аппаратно–программного комплекса "Безопасный город" (БГ) Самарской области, в частности дополнительно развернуто семь рабочих мест АРМ-операторов БГ, которые взяли под контроль основные точки проведения мероприятий форума.
Министерством цифрового развития и связи было установлено 30 рамок безопасности на площади Куйбышева и 19 в отелях, где проживали участники.
Также министерство совместно с подведомственными учреждениями провело мероприятия по информационной безопасности и предупреждению последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области, задействованные в обеспечении работы международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".
