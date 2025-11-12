В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию "Булат"

Т2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир юбилейную базовую станцию российского производства в деревне Ключи Иркутской области. Теперь жителям доступны высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь. К концу года общее число объектов "Булат" в регионах России достигнет 1800 единиц.

Т2 в партнерстве с "Ростелекомом" установили юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании "Булат", связь стала доступна жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в восьми макрорегионах присутствия оператора. Лидеры по количеству — макрорегионы "Черноземье", "Сибирь" и "Урал". Цель компаний — к концу 2025 году пополнить инфраструктуру еще 800 базовыми станциями "Булат" в малых населенных пунктах страны.

Т2 на основе больших данных проанализировала трафик на отечественных базовых станциях за октябрь 2025 года. Ядро пользователей — люди 35-44 лет, на них приходится 29% трафика, на втором месте — аудитория 45-54 лет с 20% от общего трафика, на третьем — жители малых населенных пунктов возрастом 25-34 лет — 19%. Голосовой трафик распределен по всем категориям примерно в равных пропорциях — на каждый возрастной диапазон приходится более 1500 успешных дозвонов.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

"Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию "Булат", а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний — Т2, "Ростелекома" и "Булат" — вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании. Работы по расширению сети Т2 идут во всех регионах присутствия".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Цифровая грамотность населения в регионах Приволжья постоянно повышается, вместе с этим растет спрос на качественную и надежную мобильную связь. Это актуально и для малых населенных пунктов: мы видим, как увеличиваются объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах, и как активно абоненты сельских территорий используют образовательные платформы, онлайн-кинотеатры, сервисы Госуслуг. Установка базовых станций "Булат" позволяет нам своевременно отвечать на запросы абонентов, которые проживают вне крупных городов, и уже тысячи человек в Татарстане получили доступ к сети стандарта LTE с начала года".