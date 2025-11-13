"Авито.Услуги" запустили первую премию в отрасли ремонта и строительства по оценкам клиентов

"Авито.Услуги" запустили "Знак мастерства" - первую премию в отрасли ремонта и строительства, где победителей определяют алгоритмы на основе реальных оценок клиентов. Подавать заявки не нужно - система автоматически выберет лучших по десяткам параметров, от рейтинга и отзывов до качества сервиса.

Почему это важно для отрасли

Ремонт и строительство остается одной из самых сложных сфер с точки зрения доверия. Клиенты опасаются столкнуться с непрофессионалами, а опытные мастера - потеряться в общем потоке предложений. Ремонт и строительство входят в число крупнейших отраслей рынка услуг - по данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на эти цели 133,9 млрд рублей. При этом, по информации агентства ORO, до 61% клиентов уже ищут специалистов онлайн.

Премия "Знак мастерства" призвана повысить прозрачность рынка. Для клиентов она выступает инструментом отбора проверенных специалистов, для мастеров - возможностью подчеркнуть репутацию и качество работы.

"Рынок эволюционирует от бурного роста к новому этапу - прозрачности эффективности и доверия. Клиенты хотят знать, кому доверяют свою квартиру или дом, а мастера ценят возможность подтверждать репутацию не обещаниями, а фактами. Мы создаем инфраструктуру, где качество работы автоматически становится конкурентным преимуществом", - комментирует Светлана Филимонова, руководитель направления "Ремонт и строительство" в Авито Услугах.

Как это работает

Алгоритм анализирует поведение и результаты работы мастеров на платформе: рейтинг, уровень сервиса, актуальность профиля, отзывы, скорость ответа, долю выполненных заказов и другие метрики. Решение полностью автоматизировано - без заявок и субъективного отбора. Это особенно важно в условиях стремительного роста аудитории: сегодня более 13 млн человек ежемесячно ищут мастеров на "Авито.Услугах", и за год этот показатель увеличился на 21%.

Инициатива отражает глобальный тренд: все больше людей переходят от модели DIY (сделай сам) к DIFM (сделай для меня) - полностью доверяя работу профессионалам. В этой логике репутация становится ключевым активом мастера, а ее объективное подтверждение - фактором доверия и роста.

Лучших мастеров и компании в сфере ремонта и строительства назовут в декабре 2025 года.