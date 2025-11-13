"Северсталь" запускает первый центр инжиниринга с фокусом на коммерческий результат для клиентов

"Северсталь" объявляет о создании Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг", который будет работать как открытая платформа для внешних заказчиков. В планах Центра к 2030 году обеспечить своим клиентам совокупный экономический эффект от создания и внедрения новых продуктов и решений не менее 25 млрд рублей.

"Индустриальная дифференциация сегодня — это способность предлагать клиентам такие технические решения, которые задают новые стандарты для целых отраслей, — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. — "Северсталь Инжиниринг" станет ключевым инструментом реализации этих задач — не только внутренним подразделением компании, а открытым экспертным ресурсом, ориентированным на усиление коммерческого результата каждого нашего клиента в меняющихся экономических условиях".

"Северсталь Инжиниринг" будет обеспечивать полный цикл разработки технических решений: от исследований и инжиниринга до вывода продуктов на рынок и клиентского сопровождения. Компания будет заниматься созданием импортозамещающих продуктов, повышением эффективности промышленных процессов, разработкой нормативной документации, комплексной технической поддержкой, внедрением и развитием цифровых сервисов. Это позволит клиентам усилить конкурентные преимущества их продукции, внедрить новые технологии, повысить сквозную эффективность бизнеса и найти новые рыночные ниши.

В Центре планируется сформировать команду численностью порядка 150 специалистов — инженеров, технологов, специалистов по внедрению решений и проектировщиков различных направлений, обладающих кросс-функциональными компетенциями. Также по партнерской модели работы планируется привлечь к сотрудничеству большое количество научных институтов и производственных предприятий, что позволит использовать их лабораторную и промышленную базу, задействовать их исследовательский и производственный потенциал на контрактной основе.

Ключевым отличием Центра является глубинная техническая и коммерчески ориентированная экспертиза, строящаяся на гарантированном экономическом результате для каждого клиента.

За последние пять лет "Северсталь" разработала более 300 новых продуктов и решений для машиностроения, строительства и энергетики, которые опробовали и начали использовать более 2500 клиентов. Теперь эта экспертиза станет доступна компаниям любого масштаба — от крупных промышленных холдингов до малого и среднего бизнеса.

"Наша ключевая задача на ближайшие пять лет — масштабировать портфель проектов в пять раз и обеспечить клиентам экономический эффект не менее 25 млрд рублей, — подчеркнул Петр Мишнев, директор "Северсталь Инжиниринг". — "Северсталь Инжиниринг" станет научно-техническим партнёром, который помогает повысить эффективность бизнеса за счёт внедрения инноваций, прогрессивных решений, сервисов и консультационного сопровождения на всех этапах с гарантированным результатом. Это принципиально новая модель работы в металлургии — когда центр инжиниринга может выступить драйвером роста эффективности и конкурентоспособности для всей промышленности страны".