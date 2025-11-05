В Самарской области теперь принимают документы на недвижимость в воссоединенных регионах

Теперь оформить объекты недвижимости, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях станет еще проще. Подать документы на недвижимость в этих субъектах можно теперь и в Самарской области.
"Экстерриториальный принцип приема документов помогает получать услуги Росреестра в любом регионе страны, не выезжая за пределы своего города, — отмечает руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов. — Это значительно экономит время и средства граждан. Данная услуга для регистрации недвижимости в воссоединенных регионах по экстерриториальному принципу уже пользуется популярностью в Самарской области".
Подать документы на недвижимость, находящуюся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заявитель может в офисах МФЦ Самарской области по адресам: Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а; Тольятти, ул. Юбилейная, 4; Отрадный, ул. Ленинградская, 26.
Детальную информации можно узнать по ссылке.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!