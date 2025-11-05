16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области теперь принимают документы на недвижимость в воссоединенных регионах На Южном шоссе в Самаре построят детский сад на 330 мест На стыке интересов: строительство ЖК "Гвардейский" вызвало общественный резонанс В Самаре возобновили обсуждение вопроса о строительстве жилья для дольщиков на Вольской На конференции Авито Услуг обсудили тренды и будущее отрасли ремонта и строительства

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самарской области теперь принимают документы на недвижимость в воссоединенных регионах

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь оформить объекты недвижимости, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях станет еще проще. Подать документы на недвижимость в этих субъектах можно теперь и в Самарской области.

"Экстерриториальный принцип приема документов помогает получать услуги Росреестра в любом регионе страны, не выезжая за пределы своего города, — отмечает руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов. — Это значительно экономит время и средства граждан. Данная услуга для регистрации недвижимости в воссоединенных регионах по экстерриториальному принципу уже пользуется популярностью в Самарской области".

Подать документы на недвижимость, находящуюся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заявитель может в офисах МФЦ Самарской области по адресам: Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а; Тольятти, ул. Юбилейная, 4; Отрадный, ул. Ленинградская, 26.

Детальную информации можно узнать по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30