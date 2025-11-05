В Самарской области теперь принимают документы на недвижимость в воссоединенных регионах

Теперь оформить объекты недвижимости, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях станет еще проще. Подать документы на недвижимость в этих субъектах можно теперь и в Самарской области.

"Экстерриториальный принцип приема документов помогает получать услуги Росреестра в любом регионе страны, не выезжая за пределы своего города, — отмечает руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов. — Это значительно экономит время и средства граждан. Данная услуга для регистрации недвижимости в воссоединенных регионах по экстерриториальному принципу уже пользуется популярностью в Самарской области".

Подать документы на недвижимость, находящуюся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заявитель может в офисах МФЦ Самарской области по адресам: Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а; Тольятти, ул. Юбилейная, 4; Отрадный, ул. Ленинградская, 26.

Детальную информации можно узнать по ссылке.