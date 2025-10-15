16+
Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Вилла вдовы двух лидеров ОПГ "Законовские" вновь выставлена на продажу

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре повторно выставлен на продажу роскошный особняк вдовы двух бывших лидеров так называемого ОПГ "Законовские".

Коттедж, расположенный на 7-й просеке, уже выставлялся на продажу в 2020–2021 годах. Тогда объявление сняли после того, как на него обратила внимание редакция портала "Волга Ньюс". Вновь оно появилось на профильном сайте летом этого года. При этом дом подешевел — если в 2021 г. за него просили 130 млн руб., то сейчас 109,5 млн рублей.

В описании указывается, что вилла площадью 600 кв. м расположена на участке в 33 сотки. При этом в ней есть собственный СПА площадью 1000 кв. м с бассейном.

"Вилла клaсca люкс на берегу Вoлги рядoм с живoписным пaрком caнaтopия, c блaгoустроенным пляжем, пpиcтанью для яхт и кaтеpoв, в oкружeнии краcивых вилл и вeковых деpeвьeв xвойных поpoд. В aрxитeктурном кoмплексе CПA 1000 м кв., с плaвaтельным бacceйнoм 25 м, теплый гaраж для неcкольких автo, дом для пеpсонала, беседка с зоной барбекю", — сообщает автор объявления.

В 2021 г. в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственником участка значилась Марина Вячеславовна Рыжова. По данным ИАС Seldon.Basis, в стране зарегистрирована одна предпринимательница с такими ФИО — у нее самарский ИНН, по которому можно узнать, что ранее женщина носила фамилию Законова.

Тогда источник Волга Ньюс, осведомленный о деятельности "Законовских", подтверждал, что речь в объявлении идет об усадьбе вдовы создателя ОПГ Александра Законова (после убийства Законова группировку возглавил его охранник Алексей Рыжов, женившийся на вдове).

Из свежей выписки из ЕГРН следует, что владелец у объекта не менялся с 2016 года. При этом в выписке содержится информация о запрете регистрационных действий в отношении участка, который наложен по решению судебных приставов.

"Законовские" появились в Самаре в 1990-е годы. Группировка контролировала рынки, ЧОПы, стоянки, пассажирские перевозки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убили в 2004 г., и лидером стал Алексей Рыжов. После смерти Рыжова группировку возглавил Сергей Гафуров. Последний умер в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. В 2020 г. за крышевание "Законовских" осудили бывшего заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

