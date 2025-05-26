Вторичное жилье в Самаре подорожало в 2 раза: сравнение цен

Эксперты Циан.Аналитики составили рейтинг городов России по росту цен на рынке вторичного жилья за 5 лет. Среди миллионников Самара заняла 8-е место.

Олег Никитенко: "Для большой части населения жилье становится недоступным" Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

"Были проанализированы средние цены кв. метра на вторичном рынке весной 2025 г. и весной 2020 гг. (в среднем за 3 месяца) в городах с населением более 100 тыс. человек (всего 170). Согласно полученным данным, за 5 лет стоимость кв. метра в среднем стала выше в 2 раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже", — отметили аналитики.

Самара и попала в этот усредненный показатель. По данным Циан, стоимость вторички за 5 лет выросла на 106%: с 62 до 127,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Тольятти тоже попал в рейтинг. Он занял 3-е место среди городов с населением от 500 до 1 млн человек с показателем 123%. Кв.метр вторички за 5 лет подорожал с 43,2 до 96,4 тыс. рублей.

Отметилась в рейтинге и Сызрань. Она заняла 21-е место в разделе "Прочие крупные города". За 5 лет вторичка там подорожала на 115%: с 39,8 до 85,6 тыс. кв. метров.