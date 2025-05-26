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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Вторичное жилье в Самаре подорожало в 2 раза: сравнение цен

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Циан.Аналитики составили рейтинг городов России по росту цен на рынке вторичного жилья за 5 лет. Среди миллионников Самара заняла 8-е место.

Фото: Волга Ньюс
Олег Никитенко: "Для большой части населения жилье становится недоступным" Олег Никитенко: "Для большой части населения жилье становится недоступным"
Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

"Были проанализированы средние цены кв. метра на вторичном рынке весной 2025 г. и весной 2020 гг. (в среднем за 3 месяца) в городах с населением более 100 тыс. человек (всего 170). Согласно полученным данным, за 5 лет стоимость кв. метра в среднем стала выше в 2 раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже", — отметили аналитики.

Самара и попала в этот усредненный показатель. По данным Циан, стоимость вторички за 5 лет выросла на 106%: с 62 до 127,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Тольятти тоже попал в рейтинг. Он занял 3-е место среди городов с населением от 500 до 1 млн человек с показателем 123%. Кв.метр вторички за 5 лет подорожал с 43,2 до 96,4 тыс. рублей.

Отметилась в рейтинге и Сызрань. Она заняла 21-е место в разделе "Прочие крупные города". За 5 лет вторичка там подорожала на 115%: с 39,8 до 85,6 тыс. кв. метров. 

Город

Средняя цена кв.м. на вторичном рынке, тыс. рублей

Динамика за 5 лет

Весна 2020 г.

Весна 2025 г.

Города-миллионники

Челябинск

42,5

109,1

157%

Казань

85,4

199,1

133%

Омск

49,3

115,0

133%

Ростов-на-Дону

64,8

141,2

118%

Нижний Новгород

74,6

162,4

118%

Краснодар

67,5

141,0

109%

Воронеж

53,7

111,2

107%

Самара

62,0

127,9

106%

Красноярск

64,6

131,5

104%

Волгоград

51,9

105,7

103%

Екатеринбург

74,8

142,9

91%

Пермь

61,0

113,9

87%

Новосибирск

74,1

136,5

84%

Уфа

72,7

131,4

81%

Санкт-Петербург

136,7

231,9

70%

Москва

249,2

352,5

41%

Города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек

Махачкала

50,1

122,5

145%

Барнаул

53,1

125,4

136%

Кемерово

51,0

114,7

125%

Тольятти

43,2

96,4

123%

Ставрополь

49,0

106,9

118%

Саратов

48,1

104,4

117%

Новокузнецк

45,9

98,8

115%

Набережные Челны

53,9

115,7

115%

Рязань

49,6

101,1

104%

Оренбург

46,2

91,3

98%

Иркутск

72,5

143,1

97%

Ульяновск

46,8

91,6

96%

Севастополь

95,9

186,2

94%

Томск

63,0

122,2

94%

Ижевск

54,0

101,7

88%

Ярославль

55,1

101,9

85%

Тюмень

68,5

126,0

84%

Балашиха

98,7

162,5

65%

Хабаровск

87,2

138,8

59%

Владивосток

126,1

181,6

44%

Региональные центры от 100 до 500 тыс. человек

Майкоп

47,1

120,4

156%

Улан-Удэ

55,6

140,4

153%

Курск

48,9

120,4

146%

Владикавказ

43,5

104,7

141%

Чебоксары

49,1

114,6

133%

Чита

56,8

132,0

133%

Элиста

40,5

94,0

132%

Йошкар-Ола

43,2

99,7

131%

Нальчик

44,6

102,6

130%

Киров

47,2

106,6

126%

Петропавловск-Камчатский

65,3

146,7

125%

Симферополь

78,7

175,4

123%

Великий Новгород

45,8

101,3

121%

Калининград

65,5

144,1

120%

Иваново

46,3

100,3

117%

Петрозаводск

53,1

114,8

116%

Псков

44,1

93,6

112%

Саранск

49,0

102,5

109%

Тамбов

49,4

103,0

109%

Курган

41,9

86,6

107%

Черкесск

48,9

100,6

106%

Абакан

53,4

109,3

105%

Астрахань

44,4

90,2

103%

Брянск

42,6

86,1

102%

Липецк

47,9

95,6

100%

Кызыл

71,8

142,7

99%

Владимир

57,3

113,1

97%

Мурманск

55,5

109,3

97%

Смоленск

44,6

87,1

95%

Вологда

48,6

94,8

95%

Кострома

50,8

97,3

91%

Благовещенск

77,5

148,1

91%

Орёл

47,6

90,2

89%

Тверь

52,0

98,4

89%

Пенза

51,4

96,9

89%

Белгород

60,2

108,5

80%

Сыктывкар

58,6

103,8

77%

Тула

66,8

118,1

77%

Архангельск

65,8

115,3

75%

Грозный

52,8

90,6

72%

Калуга

60,2

101,3

68%

Якутск

86,6

144,5

67%

Ханты-Мансийск

85,9

126,9

48%

Южно-Сахалинск

127,5

174,3

37%

Прочие крупные города

Кисловодск

55,7

211,2

279%

Дербент

42,4

124,3

193%

Ессентуки

51,0

135,7

166%

Каспийск

44,6

116,3

161%

Бийск

36,8

94,8

158%

Пятигорск

57,6

148,2

157%

Ноябрьск

55,8

139,2

149%

Миасс

36,9

91,5

148%

Невинномысск

35,9

88,2

146%

Нижнекамск

42,7

104,4

145%

Новороссийск

68,7

167,1

143%

Таганрог

40,8

98,8

142%

Норильск

37,6

89,9

139%

Арзамас

45,5

108,0

138%

Дзержинск

43,7

99,7

128%

Евпатория

75,7

171,3

126%

Сочи

144,1

324,5

125%

Балаково

36,2

80,6

123%

Магнитогорск

35,4

78,7

122%

Копейск

35,7

78,3

120%

Сызрань

39,8

85,6

115%

Михайловск

39,5

84,5

114%

Керчь

55,2

117,0

112%

Назрань

32,1

67,0

109%

Волжский

42,0

86,6

106%

Волгодонск

36,3

74,8

106%

Новочебоксарск

40,8

83,9

106%

Энгельс

43,8

89,8

105%

Батайск

49,3

100,7

104%

Серпухов

60,4

121,6

101%

Муром

42,3

84,1

99%

Новочеркасск

44,4

88,2

99%

Старый Оскол

45,6

90,4

98%

Альметьевск

54,9

108,5

98%

Нефтекамск

39,6

78,2

97%

Северск

41,6

81,8

97%

Димитровград

37,4

73,5

96%

Орск

34,6

67,9

96%

Орехово-Зуево

53,9

104,5

94%

Череповец

45,7

88,6

94%

Прокопьевск

36,4

70,4

93%

Находка

61,4

118,5

93%

Бердск

53,0

102,1

93%

Ногинск

63,0

120,7

92%

Новомосковск

42,4

80,6

90%

Ковров

41,4

78,8

90%

Коломна

64,8

122,8

90%

Ангарск

45,6

85,6

88%

Обнинск

68,0

127,4

87%

Электросталь

64,0

118,8

86%

Первоуральск

40,0

74,1

85%

Армавир

48,7

90,2

85%

Братск

46,2

85,1

84%

Стерлитамак

43,5

78,9

81%

Нижний Тагил

39,3

70,6

80%

Рыбинск

37,8

67,6

79%

Новошахтинск

37,0

65,7

78%

Комсомольск-на-Амуре

44,5

78,6

77%

Каменск-Уральский

38,2

67,2

76%

Пушкино

94,5

166,2

76%

Шахты

39,4

68,7

75%

Уссурийск

76,5

132,9

74%

Раменское

88,2

152,2

73%

Златоуст

33,5

57,5

71%

Хасавюрт

55,6

94,9

71%

Щёлково

81,9

139,6

71%

Жуковский

92,6

157,3

70%

Королёв

102,1

172,4

69%

Долгопрудный

129,0

217,0

68%

Камышин

36,7

61,3

67%

Одинцово

129,5

214,6

66%

Мытищи

116,7

193,2

66%

Северодвинск

69,7

114,8

65%

Мурино

102,9

168,2

63%

Октябрьский

47,4

77,3

63%

Рубцовск

35,8

58,4

63%

Новый Уренгой

105,5

169,9

61%

Артём

83,1

133,8

61%

Химки

131,0

209,9

60%

Сургут

77,4

124,0

60%

Домодедово

99,1

158,2

60%

Люберцы

119,9

190,3

59%

Видное

112,7

177,6

58%

Красногорск

143,5

225,9

57%

Подольск

98,7

152,8

55%

Реутов

146,3

222,3

52%

Салават

37,6

55,9

49%

Березники

39,8

58,9

48%

Нижневартовск

60,8

84,5

39%

Нефтеюганск

81,6

111,2

36%

Гид потребителя

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