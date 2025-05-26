Вторичное жилье в Самаре подорожало в 2 раза: сравнение цен

Эксперты Циан.Аналитики составили рейтинг городов России по росту цен на рынке вторичного жилья за 5 лет. Среди миллионников Самара заняла 8-е место.
"Были проанализированы средние цены кв. метра на вторичном рынке весной 2025 г. и весной 2020 гг. (в среднем за 3 месяца) в городах с населением более 100 тыс. человек (всего 170). Согласно полученным данным, за 5 лет стоимость кв. метра в среднем стала выше в 2 раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже", — отметили аналитики.
Самара и попала в этот усредненный показатель. По данным Циан, стоимость вторички за 5 лет выросла на 106%: с 62 до 127,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Тольятти тоже попал в рейтинг. Он занял 3-е место среди городов с населением от 500 до 1 млн человек с показателем 123%. Кв.метр вторички за 5 лет подорожал с 43,2 до 96,4 тыс. рублей.
Отметилась в рейтинге и Сызрань. Она заняла 21-е место в разделе "Прочие крупные города". За 5 лет вторичка там подорожала на 115%: с 39,8 до 85,6 тыс. кв. метров.
|
Город
|
Средняя цена кв.м. на вторичном рынке, тыс. рублей
|
Динамика за 5 лет
|
Весна 2020 г.
|
Весна 2025 г.
|
Города-миллионники
|
Челябинск
|
42,5
|
109,1
|
157%
|
Казань
|
85,4
|
199,1
|
133%
|
Омск
|
49,3
|
115,0
|
133%
|
Ростов-на-Дону
|
64,8
|
141,2
|
118%
|
Нижний Новгород
|
74,6
|
162,4
|
118%
|
Краснодар
|
67,5
|
141,0
|
109%
|
Воронеж
|
53,7
|
111,2
|
107%
|
Самара
|
62,0
|
127,9
|
106%
|
Красноярск
|
64,6
|
131,5
|
104%
|
Волгоград
|
51,9
|
105,7
|
103%
|
Екатеринбург
|
74,8
|
142,9
|
91%
|
Пермь
|
61,0
|
113,9
|
87%
|
Новосибирск
|
74,1
|
136,5
|
84%
|
Уфа
|
72,7
|
131,4
|
81%
|
Санкт-Петербург
|
136,7
|
231,9
|
70%
|
Москва
|
249,2
|
352,5
|
41%
|
Города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек
|
Махачкала
|
50,1
|
122,5
|
145%
|
Барнаул
|
53,1
|
125,4
|
136%
|
Кемерово
|
51,0
|
114,7
|
125%
|
Тольятти
|
43,2
|
96,4
|
123%
|
Ставрополь
|
49,0
|
106,9
|
118%
|
Саратов
|
48,1
|
104,4
|
117%
|
Новокузнецк
|
45,9
|
98,8
|
115%
|
Набережные Челны
|
53,9
|
115,7
|
115%
|
Рязань
|
49,6
|
101,1
|
104%
|
Оренбург
|
46,2
|
91,3
|
98%
|
Иркутск
|
72,5
|
143,1
|
97%
|
Ульяновск
|
46,8
|
91,6
|
96%
|
Севастополь
|
95,9
|
186,2
|
94%
|
Томск
|
63,0
|
122,2
|
94%
|
Ижевск
|
54,0
|
101,7
|
88%
|
Ярославль
|
55,1
|
101,9
|
85%
|
Тюмень
|
68,5
|
126,0
|
84%
|
Балашиха
|
98,7
|
162,5
|
65%
|
Хабаровск
|
87,2
|
138,8
|
59%
|
Владивосток
|
126,1
|
181,6
|
44%
|
Региональные центры от 100 до 500 тыс. человек
|
Майкоп
|
47,1
|
120,4
|
156%
|
Улан-Удэ
|
55,6
|
140,4
|
153%
|
Курск
|
48,9
|
120,4
|
146%
|
Владикавказ
|
43,5
|
104,7
|
141%
|
Чебоксары
|
49,1
|
114,6
|
133%
|
Чита
|
56,8
|
132,0
|
133%
|
Элиста
|
40,5
|
94,0
|
132%
|
Йошкар-Ола
|
43,2
|
99,7
|
131%
|
Нальчик
|
44,6
|
102,6
|
130%
|
Киров
|
47,2
|
106,6
|
126%
|
Петропавловск-Камчатский
|
65,3
|
146,7
|
125%
|
Симферополь
|
78,7
|
175,4
|
123%
|
Великий Новгород
|
45,8
|
101,3
|
121%
|
Калининград
|
65,5
|
144,1
|
120%
|
Иваново
|
46,3
|
100,3
|
117%
|
Петрозаводск
|
53,1
|
114,8
|
116%
|
Псков
|
44,1
|
93,6
|
112%
|
Саранск
|
49,0
|
102,5
|
109%
|
Тамбов
|
49,4
|
103,0
|
109%
|
Курган
|
41,9
|
86,6
|
107%
|
Черкесск
|
48,9
|
100,6
|
106%
|
Абакан
|
53,4
|
109,3
|
105%
|
Астрахань
|
44,4
|
90,2
|
103%
|
Брянск
|
42,6
|
86,1
|
102%
|
Липецк
|
47,9
|
95,6
|
100%
|
Кызыл
|
71,8
|
142,7
|
99%
|
Владимир
|
57,3
|
113,1
|
97%
|
Мурманск
|
55,5
|
109,3
|
97%
|
Смоленск
|
44,6
|
87,1
|
95%
|
Вологда
|
48,6
|
94,8
|
95%
|
Кострома
|
50,8
|
97,3
|
91%
|
Благовещенск
|
77,5
|
148,1
|
91%
|
Орёл
|
47,6
|
90,2
|
89%
|
Тверь
|
52,0
|
98,4
|
89%
|
Пенза
|
51,4
|
96,9
|
89%
|
Белгород
|
60,2
|
108,5
|
80%
|
Сыктывкар
|
58,6
|
103,8
|
77%
|
Тула
|
66,8
|
118,1
|
77%
|
Архангельск
|
65,8
|
115,3
|
75%
|
Грозный
|
52,8
|
90,6
|
72%
|
Калуга
|
60,2
|
101,3
|
68%
|
Якутск
|
86,6
|
144,5
|
67%
|
Ханты-Мансийск
|
85,9
|
126,9
|
48%
|
Южно-Сахалинск
|
127,5
|
174,3
|
37%
|
Прочие крупные города
|
Кисловодск
|
55,7
|
211,2
|
279%
|
Дербент
|
42,4
|
124,3
|
193%
|
Ессентуки
|
51,0
|
135,7
|
166%
|
Каспийск
|
44,6
|
116,3
|
161%
|
Бийск
|
36,8
|
94,8
|
158%
|
Пятигорск
|
57,6
|
148,2
|
157%
|
Ноябрьск
|
55,8
|
139,2
|
149%
|
Миасс
|
36,9
|
91,5
|
148%
|
Невинномысск
|
35,9
|
88,2
|
146%
|
Нижнекамск
|
42,7
|
104,4
|
145%
|
Новороссийск
|
68,7
|
167,1
|
143%
|
Таганрог
|
40,8
|
98,8
|
142%
|
Норильск
|
37,6
|
89,9
|
139%
|
Арзамас
|
45,5
|
108,0
|
138%
|
Дзержинск
|
43,7
|
99,7
|
128%
|
Евпатория
|
75,7
|
171,3
|
126%
|
Сочи
|
144,1
|
324,5
|
125%
|
Балаково
|
36,2
|
80,6
|
123%
|
Магнитогорск
|
35,4
|
78,7
|
122%
|
Копейск
|
35,7
|
78,3
|
120%
|
Сызрань
|
39,8
|
85,6
|
115%
|
Михайловск
|
39,5
|
84,5
|
114%
|
Керчь
|
55,2
|
117,0
|
112%
|
Назрань
|
32,1
|
67,0
|
109%
|
Волжский
|
42,0
|
86,6
|
106%
|
Волгодонск
|
36,3
|
74,8
|
106%
|
Новочебоксарск
|
40,8
|
83,9
|
106%
|
Энгельс
|
43,8
|
89,8
|
105%
|
Батайск
|
49,3
|
100,7
|
104%
|
Серпухов
|
60,4
|
121,6
|
101%
|
Муром
|
42,3
|
84,1
|
99%
|
Новочеркасск
|
44,4
|
88,2
|
99%
|
Старый Оскол
|
45,6
|
90,4
|
98%
|
Альметьевск
|
54,9
|
108,5
|
98%
|
Нефтекамск
|
39,6
|
78,2
|
97%
|
Северск
|
41,6
|
81,8
|
97%
|
Димитровград
|
37,4
|
73,5
|
96%
|
Орск
|
34,6
|
67,9
|
96%
|
Орехово-Зуево
|
53,9
|
104,5
|
94%
|
Череповец
|
45,7
|
88,6
|
94%
|
Прокопьевск
|
36,4
|
70,4
|
93%
|
Находка
|
61,4
|
118,5
|
93%
|
Бердск
|
53,0
|
102,1
|
93%
|
Ногинск
|
63,0
|
120,7
|
92%
|
Новомосковск
|
42,4
|
80,6
|
90%
|
Ковров
|
41,4
|
78,8
|
90%
|
Коломна
|
64,8
|
122,8
|
90%
|
Ангарск
|
45,6
|
85,6
|
88%
|
Обнинск
|
68,0
|
127,4
|
87%
|
Электросталь
|
64,0
|
118,8
|
86%
|
Первоуральск
|
40,0
|
74,1
|
85%
|
Армавир
|
48,7
|
90,2
|
85%
|
Братск
|
46,2
|
85,1
|
84%
|
Стерлитамак
|
43,5
|
78,9
|
81%
|
Нижний Тагил
|
39,3
|
70,6
|
80%
|
Рыбинск
|
37,8
|
67,6
|
79%
|
Новошахтинск
|
37,0
|
65,7
|
78%
|
Комсомольск-на-Амуре
|
44,5
|
78,6
|
77%
|
Каменск-Уральский
|
38,2
|
67,2
|
76%
|
Пушкино
|
94,5
|
166,2
|
76%
|
Шахты
|
39,4
|
68,7
|
75%
|
Уссурийск
|
76,5
|
132,9
|
74%
|
Раменское
|
88,2
|
152,2
|
73%
|
Златоуст
|
33,5
|
57,5
|
71%
|
Хасавюрт
|
55,6
|
94,9
|
71%
|
Щёлково
|
81,9
|
139,6
|
71%
|
Жуковский
|
92,6
|
157,3
|
70%
|
Королёв
|
102,1
|
172,4
|
69%
|
Долгопрудный
|
129,0
|
217,0
|
68%
|
Камышин
|
36,7
|
61,3
|
67%
|
Одинцово
|
129,5
|
214,6
|
66%
|
Мытищи
|
116,7
|
193,2
|
66%
|
Северодвинск
|
69,7
|
114,8
|
65%
|
Мурино
|
102,9
|
168,2
|
63%
|
Октябрьский
|
47,4
|
77,3
|
63%
|
Рубцовск
|
35,8
|
58,4
|
63%
|
Новый Уренгой
|
105,5
|
169,9
|
61%
|
Артём
|
83,1
|
133,8
|
61%
|
Химки
|
131,0
|
209,9
|
60%
|
Сургут
|
77,4
|
124,0
|
60%
|
Домодедово
|
99,1
|
158,2
|
60%
|
Люберцы
|
119,9
|
190,3
|
59%
|
Видное
|
112,7
|
177,6
|
58%
|
Красногорск
|
143,5
|
225,9
|
57%
|
Подольск
|
98,7
|
152,8
|
55%
|
Реутов
|
146,3
|
222,3
|
52%
|
Салават
|
37,6
|
55,9
|
49%
|
Березники
|
39,8
|
58,9
|
48%
|
Нижневартовск
|
60,8
|
84,5
|
39%
|
Нефтеюганск
|
81,6
|
111,2
|
36%
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.