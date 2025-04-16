Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Самаре

Существенное снижение цен на жилье в Самаре не ожидается, а вот рост стоимости кв. метров возможен. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил общественный советник губернатора Самарской области, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко.

"Ожидать существенного снижения не стоит. Зафиксировалась довольно высокая стоимость стройматериалов, техники, рабочей силы. Причем по рабочей силе мы, например, конкурируем с ОАЭ, куда также едут трудиться строители из Таджикистана и Узбекистана. Если их услуги дорожают там, то и здесь тоже. Увеличение числа местных специалистов при этом не ожидается. Важно учитывать и то, что все строится в рамках проектного финансирования. Ты уже не сможешь продавать ниже стоимости, согласованной с банком", — сказал Олег Никитенко.

Олег Никитенко: "Для большой части населения жилье становится недоступным" Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

По словам эксперта, повышение цен на жилье возможно в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ:

"Стройматериалы и технику покупают в кредит. Соответствующие производства тоже кредитуются. Это все отражается на цене. Ужесточается миграционная политика — рабочая сила будет становиться дороже. И это тоже отразится на ценах".

Еще одним фактором, влияющим на стоимость жилья, является повышение качества строительства:

"Если власти отрегулируют правила, выставят равные для всех требования и перестанут давать отклонения, это тоже приводит к росту цен. Будет меньше дешевых проектов, в которых низкая стоимость достигалась за счет экономии на парковках или высокой плотности застройки. Как говорят московские коллеги, с учетом требований регулятора к инфраструктуре ЖК и качеству фасадов, благоустройства, в Москве невозможно построить жилье хуже, чем бизнес-класс или хотя бы комфорт-плюс".

Олег Никитенко отметил, что есть уровень цен, который позволяет обеспечить некую инфраструктуру. Если говорить о 200 тыс. руб. за 1 кв. метр, то покупатель вправе ожидать полного обеспечения машиноместами, комплексного благоустройства прилегающей территории с удобными подъездами и проездами. Если о 250 тыс. руб. и более — наличия достаточного количества детских садов, школ и поликлиник.

"Сегодня практически во всех крупных городах мы видим постепенный перенос стоимости социальной инфраструктуры в экономику девелоперского проекта. Это означает, что за все платит конечный потребитель, покупая жилье. Но такой инструмент, пожалуй, самый эффективный, чтобы ЖК строились параллельно с социальной инфраструктурой. 214-й закон позволяет тратить средства дольщиков на школы, детские сады, поликлиники, велодорожки и т. п. Подписывая договор, ты соглашаешься с тем, что впоследствии это будет безвозмездно передано в муниципальную собственность", — объяснил эксперт.

Стоимость соцобъектов зависит от масштабов проекта. Если строится много жилья, то около 7-8 тыс. руб. будет заложено на школу в цене 1 кв. метра.